2020-03-23T11:57:05+03:00
Общество

Более 3300 человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской области

Диагноз был подтвержден у семи пациентов
Юлия ИСАЕВА
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Более 3300 человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской областиБолее 3300 человек сдали анализы на коронавирус в Нижегородской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 23 марта 2020 года, в Нижегородской области уже протестированы 3 382 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, диагноз подтвердился только у семи человек, которые недавно вернулись из-за границы. Одна девушка полностью выздоровела, остальные шестеро изолированы и находятся под наблюдением врачей. Также на особом контроле медиков сейчас все, кто с ними контактировал.

Все зараженные находятся в инфекционной больнице №2, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

Кстати, всю актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Нижегородской области можно посмотреть на официальном сайте министерства здравоохранения.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде открылись четыре дистанционных консультативных центра по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции: для взрослых - на базе больницы имени Семашко, для детей - в областной клинической больнице, для беременных - на базе больницы №40 Нижнего Новгорода. А четвертый центр анестезиологии-реаниматологии находится на базе инфекционной клинической больницы №2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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