Глеб Никитин: «Подготовлен перечень резервных медучреждений, готовых в случае необходимости принять пациентов с коронавирусом»
Резервные медучреждения региона не нуждаются в перепрофилировании и готовы к приему больных с коронавирусом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, все нижегородцы, у которых диагноз на данный момент подтвержден, госпитализированы в инфекционную клиническую больницу № 2, все, с кем заболевшие имели контакты, изолированы и находятся на особом контроле.
«Во всех случаях заболевание протекает в легкой форме и без видимых осложнений», - напомнил Глеб Никитин.
Перечень резервных медучреждений также составлен, отделения в них будут перепрофилировать поэтапно и при необходимости создания дополнительных мест. «На сегодняшний день такой потребности нет», - подчеркнул Глеб Никитин.
Основными базами размещения больных являются ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2» (для взрослых) и ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 23» (для детей).
В качестве резервных определены еще несколько больниц. Для взрослых это: ГБУЗ НО «Городская больница № 38 Нижегородского района», ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района», ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 Канавинского района», ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 Московского района». Для детей: ГБУЗ НО «Детская клиническая больница № 27 Московского района» и ГБУЗ НО «Детская клиническая городская больница № 42 Московского района.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU