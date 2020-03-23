Глеб Никитин: «Подготовлен перечень резервных медучреждений, готовых в случае необходимости принять пациентов с коронавирусом»

23 Март 2020 2020-03-23T13:03:09+03:00

На данный момент необходимости в перепрофилировании резервных медучреждений нет

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Резервные медучреждения региона не нуждаются в перепрофилировании и готовы к приему больных с коронавирусом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, все нижегородцы, у которых диагноз на данный момент подтвержден, госпитализированы в инфекционную клиническую больницу № 2, все, с кем заболевшие имели контакты, изолированы и находятся на особом контроле.

«Во всех случаях заболевание протекает в легкой форме и без видимых осложнений», - напомнил Глеб Никитин.

Перечень резервных медучреждений также составлен, отделения в них будут перепрофилировать поэтапно и при необходимости создания дополнительных мест. «На сегодняшний день такой потребности нет», - подчеркнул Глеб Никитин.

Основными базами размещения больных являются ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 2» (для взрослых) и ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница № 23» (для детей).

В качестве резервных определены еще несколько больниц. Для взрослых это: ГБУЗ НО «Городская больница № 38 Нижегородского района», ГБУЗ НО «Городская больница № 28 Московского района», ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 10 Канавинского района», ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30 Московского района». Для детей: ГБУЗ НО «Детская клиническая больница № 27 Московского района» и ГБУЗ НО «Детская клиническая городская больница № 42 Московского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU