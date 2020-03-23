2020-03-23T15:57:34+03:00
Общество

Нижегородские театры и музеи ушли в онлайн из-за коронавируса

Рассказываем, как не отрываться от культурной жизни во время карантина
Анастасия НАЗАРОВА
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Спектакль "Волки и овцы" Нижегородского театра драмы можно посмотреть в сети. Фото: https://drama.nnov.ru/Спектакль "Волки и овцы" Нижегородского театра драмы можно посмотреть в сети. Фото: https://drama.nnov.ru/
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Нижегородские учреждения культуры во время карантина из-за коронавируса можно посетить в режиме онлайн. Как рассказал глава региона Глеб Никитин, уже сейчас на сайтах местных музеев, театров и библиотек работают онлайн-выставки и транслируются записи спектаклей.

Так, на сайте Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника заработала онлайн-выставка «Предметы из фондов НГИАМЗ». Вниманию виртуальных посетителей представлены фотографии экспонатов из находящегося на реконструкции Технического музея, а также предметы выставки, рассказывающей об истории формирования НГИАМЗ.

В детской библиотеке имени Т. А. Мавриной также не теряют времени зря. Там на днях запустили онлайн-проект для маленьких читателей «Библио-вирус». В соцсети «Вконтакте» библиотекари продолжают вести полюбившиеся рубрики. Встречи клуба «Светелка» трансформировались: Елена Удалова читает книжки-картинки для самых маленьких и публикует видео на страничке проекта. А библиотекарь Татьяна Расторгуева стала букблогером и рассказывает о детских книжных новинках.

Отличная новость и для театралов! Нижегородский театр драмы имени М. Горького предлагает посмотреть в записи некоторых из своих постановок. В частности, у зрителей есть возможность, не выходя из дома, познакомиться с драмой «Павел I» Елены Невежиной, комедией «Волки и овцы» Аллы Решетниковой, инсценировкой романа «Господа Головлевы» Владимира Жеребцова и с другими спектаклями академического театра.

- Приглашаю нижегородцев и жителей других регионов посещать сайты наших учреждений культуры, подписываться на страницы в соцсетях. Это будет важным жестом поддержки тех, кто работает в сфере искусства. Аудитория - самое ценное, что у них есть, - заявил губернатор.

Кстати, в скором времени заработают другие культурные онлайн-проекты. Специальный раздел со ссылками на них появится на сайте регионального минкульта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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