2020-03-21T09:38:39+03:00
Общество

Новые боксы для больных коронавирусом открываются в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин рассказал, какие меры предпринимаются сегодня в регионе для борьбы с распространением инфекции
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Новые боксы для больных коронавирусом открываются в Нижнем НовгородеНовые боксы для больных коронавирусом открываются в Нижнем НовгородеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде открываются новые боксы для граждан, заразившихся китайским коронавирусом. Как рассказал в ходе заседания регионального штаба по противодействию распространения заболевания губернатор Глеб Никитин, эти меры предпринимаются с запасом - на случай неблагоприятного сценария.

На сегодняшний день в Нижегородской области было зафиксировано только три случая заражения коронавирусом - одна девушка полностью выздоровела, еще двое находятся под наблюдением врачей, болезнь протекает в легкой форме.

- Приняты меры, позволяющие предупредить распространение инфекции. Прошу всех относиться к этому с пониманием. Закрыты спортивные и культурные учреждения. Как только появится возможность, мы в первую очередь будем открывать ФОКи, но пока лучше ограничить такой формат взаимодействия людей, - подчеркнул глава региона.

Также в ходе заседания Глеб Никитин заявил, что сейчас прорабатываются меры поддержки для малых и средних компаний, так как сложившаяся ситуация может привести к экономическому ущербу.

- Сейчас снижается число потребителей в магазинах, клиентов – в заведениях общественного питания, гостиницах. У владельцев бизнеса при этом такие же, как и раньше, затраты на аренду помещений и услуг ЖКХ. Я дал поручение региональному министерству ЖКХ проработать этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, - пояснил Глеб Никитин.

Региональный штаб обсудил и ажиотаж в магазинах - в социальных сетях то и дело распространяются фотографии пустых полок, где раньше лежали продукты. По словам губернатора, тенденция уже пошла на спад. Каждый час правительство проводит мониторинг почти 50 основных товаров.

Глеб Никитин еще раз призвал всех жителей Нижегородской области доверять только официальным источникам и игнорировать фейки. Так, ни о каком комендантском часе или всеобщем карантине речи пока не идет. Сам губернатор подчеркнул, что никакого смысла в крайних мерах сейчас нет.

Напомним, 17 марта Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона отменяются все массовые мероприятия в помещениях. Вдобавок ко всему до особого распоряжения прекращают работу музеи, театры, библиотеки, а также физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортзалы.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородка, выздоровевшая после коронавируса: «Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет»

Девушку выписали из больницы 17 марта [подробности]

В Нижегородской области отменяют все массовые мероприятия

Глава региона Глеб Никитин распорядился временно закрыть музеи, театры и ФОКи [подробности]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бьет - значит воспитывает? Почему самарские родители встали на защиту учителя, который "ударил" ребенка
Педагог с 20-летним стажем стал героем школьного конфликта, вердикт руководства был однозначен - уволить. Сейчас учитель пошел в суд. Но кто прав в этой истории?
Новости 24
Число желающих стать волонтерами 800-летия Нижнего Новгорода увеличилось до 450 человек
На Похвалинском съезде начали устранять последствия оползня
Глеб Никитин: «Более 200 волонтеров и 60 инспекторов создают единую карту памятников героям ВОВ»
В Нижегородской области снизились цены на свинину, яблоки и муку
СК обвинил начальника отдела полиции Нижнего Новгорода в превышении должностных полномочий
Нижегородскую марку качества могут получить региональные предприятия
В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф работает «горячая линия»
«Надеюсь, что «Трамвай Победы» поможет ощутить нижегородцам дух того времени», - Глеб Никитин
Бывший начальник Дзержинского райотдела службы судебных приставов осуждена за взятку
ЕРКЦ попросил нижегородцев оплачивать услуги ЖКХ онлайн
Для нижегородцев открылась онлайн-выставка российского МИДа
84-летняя Раиса Даниловна Копейкина найдена мертвой
По Нижнему Новгороду начнет курсировать «Трамвай Победы»
В Нижегородской области обнаружено несколько незарегистрированных речных баз
Поликлиника нижегородской больницы №40 возобновила прием пациентов
Губернатор Нижегородской области возмущен отсутствием гречки в магазинах
В выходные в Нижний Новгород вернется морозная и солнечная погода
В Нижегородской области сегодня ожидаются грозы
700 миллионов рублей планируется выделить на ремонт медорганизаций в 2020 году
Губернатор Нижегородской области сдал кровь на типирование
Суды Нижегородской области переходят на особый режим работы
На заседании рабочей группы обсудили восстановление прав обманутых дольщиков
Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки
140 нижегородских предпринимателей получат особые меры поддержки
Денежную компенсацию уже получили более 1500 дольщиков ЖК «Окский берег»
Виктор Краснов: «Излишняя паника из-за коронавируса не приведет ни к чему хорошему»
На нижегородском трамплине завершены строительные работы и монтаж керамической лыжни
Нижегородцы согласны на достройку дома в границах улиц Мичурина и Июльских дней с привлечением инвестора