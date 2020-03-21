Новые боксы для больных коронавирусом открываются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открываются новые боксы для граждан, заразившихся китайским коронавирусом. Как рассказал в ходе заседания регионального штаба по противодействию распространения заболевания губернатор Глеб Никитин, эти меры предпринимаются с запасом - на случай неблагоприятного сценария.

На сегодняшний день в Нижегородской области было зафиксировано только три случая заражения коронавирусом - одна девушка полностью выздоровела, еще двое находятся под наблюдением врачей, болезнь протекает в легкой форме.

- Приняты меры, позволяющие предупредить распространение инфекции. Прошу всех относиться к этому с пониманием. Закрыты спортивные и культурные учреждения. Как только появится возможность, мы в первую очередь будем открывать ФОКи, но пока лучше ограничить такой формат взаимодействия людей, - подчеркнул глава региона.

Также в ходе заседания Глеб Никитин заявил, что сейчас прорабатываются меры поддержки для малых и средних компаний, так как сложившаяся ситуация может привести к экономическому ущербу.

- Сейчас снижается число потребителей в магазинах, клиентов – в заведениях общественного питания, гостиницах. У владельцев бизнеса при этом такие же, как и раньше, затраты на аренду помещений и услуг ЖКХ. Я дал поручение региональному министерству ЖКХ проработать этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, - пояснил Глеб Никитин.

Региональный штаб обсудил и ажиотаж в магазинах - в социальных сетях то и дело распространяются фотографии пустых полок, где раньше лежали продукты. По словам губернатора, тенденция уже пошла на спад. Каждый час правительство проводит мониторинг почти 50 основных товаров.

Глеб Никитин еще раз призвал всех жителей Нижегородской области доверять только официальным источникам и игнорировать фейки. Так, ни о каком комендантском часе или всеобщем карантине речи пока не идет. Сам губернатор подчеркнул, что никакого смысла в крайних мерах сейчас нет.

Напомним, 17 марта Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона отменяются все массовые мероприятия в помещениях. Вдобавок ко всему до особого распоряжения прекращают работу музеи, театры, библиотеки, а также физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортзалы.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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