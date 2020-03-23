2020-03-23T15:35:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Штаб для помощи пожилым людям из-за распространения коронавируса заработал в Нижнем Новгороде

Нижегородцев призывают становиться волонтерами и помогать людям из группы риска по COVID-2019
Елена КАРАЛ
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Штаб для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса заработал в Нижнем Новгороде ФОТО: pimunn.ruШтаб для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса заработал в Нижнем Новгороде ФОТО: pimunn.ru
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Волонтерский штаб для помощи людям старше 60 лет, создал ОНФ в Нижегородской области. Он призван оказывать любую поддержку пожилым нижегородцам, маломобильным гражданам, будь то покупка продуктов, товаров первой необходимости, лекарств или прогулка с домашним питомцем.

Нижегородская область вошла в число первых 12 российских регионов, где организованы штабы для людей, которые находятся в зоне особого риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции - COVID-2019.

Сообщить о необходимой помощи можно на сайте Общероссийского народного фронта, либо обратиться на «горячую линию»: 8(800)200-34-11.

Штаб для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса заработал в Нижнем Новгороде. ФОТО: ОНФ в Нижегородской области

Штаб для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса заработал в Нижнем Новгороде. ФОТО: ОНФ в Нижегородской области

Первые заявки уже начали поступать, и сейчас их обработкой заняты волонтеры, сообщается на официальной страничке ОНФ в соцсетях.

В число добровольцев уже вошли студенты медики ПИМУ и РАНХиГС. Они делают закупки и доставляют медикаменты с продуктами первым заявителям.

- Волонтеры-медики всегда готовы помогать всем, кому нужна помощь. По-другому просто нельзя, - прокомментировала региональный координатор ВОД «Волонтеры-Медики» Анастасия Голичникова.

При этом в ОНФ ждут всех неравнодушных горожан, готовых оказывать нуждающимся любую поддержку, сообщил руководитель исполкома нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин.

- Мы приглашаем присоединиться к помощи всех неравнодушных нижегородцев. Идет набор волонтеров. А если такой возможности нет, можно внести свой вклад и другим способом - просто помогите вашим знакомым пенсионерам, пожилым людям подать заявку на сайт, сообщите им номер телефона горячей линии, если они в этом нуждаются, - призвал Алексей Алехин.

Чтобы стать волонтером, можно подать заявку на сайте единой информационной системы «Добровольцы России». Вопросы по проекту можно также задавать на электронную почту ОНФ: org52@onf.ru.

Единый колл-центр создан при поддержке Фонда «Росконгресс», Всероссийского общественного движения в сфере здравоохранения «Волонтерымедики», Ассоциации волонтерских центров, «Волонтеров конституции» и других организаций.

Штабы добровольцев уже открылись в 28 регионах страны. В ближайшее время планируется охватить работой и все остальные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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