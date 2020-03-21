Еще четверых человек с коронавирусом обнаружили в Нижегородской области за последние сутки

Еще четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Нижегородской области за последние сутки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, все заболевшие недавно вернулись из-за границы.

Так, в настоящее время шестеро находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице №2 - их состояние оценивается как удовлетворительное, осложнений нет. Еще одна пациентка недавно была выписана после выздоровления.

-Все случаи заражения – завозные. Заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии. Сейчас предпринимаются все необходимые действия, чтобы проверить их круг общения, - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор поблагодарил всех, кто по возвращении из других стран добровольно отправляется на карантин.

-Я призываю всех, кто вернулся в Нижегородскую область из зарубежной поездки проявить гражданскую сознательность. Обращаюсь и к тем, у кого из-за рубежа вернулись родственники, друзья, коллеги или соседи: если ваши близкие пренебрегают мерами безопасности, то сообщите об этом на телефон «горячей линии» - 250-94-03. Легкомыслие в данном вопросе просто недопустимо, - добавил Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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