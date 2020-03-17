Поборовшая коронавирус нижегородка: «Желаю всем не волноваться попусту»

Нижегородка, которая выздоровела после коронавируса, рассказала о своем самочувствии. Во вторник, 17 марта, женщину отпустили домой из больницы.

- Никакого ухудшения самочувствия вообще не было. Выявилось это только после плановой сдачи анализов и стало для меня неприятным сюрпризом, - призналась жительница Нижегородской области.

По ее словам, медики обратились к ней после того, как выяснили, что инфекция была выявлена у одного из ее попутчиков (женщина вернулась с отдыха в Италии).

- Сразу же прошла госпитализацию. Медики взяли всю мою информацию о контактах и передвижениях. Немного странно находиться в больнице такое долго время без каких-либо симптомов, но было понимание, что нужно пройти курс лечения, - добавила нижегородка.

Она уверяет: ее и сейчас ничего не беспокоит. Самочувствие отличное! Однако будет следовать рекомендациям врачей: вести здоровый образ жизни и не переохлаждаться.

Теперь бывшая пациентка со знанием дела советует всем также соблюдать эти нехитрые рекомендации. Особенную сознательность просит проявить тех, кто только что вернулся из-за границы.

- Самоизоляция поможет, прежде всего, вашим родным и близким. Жителям региона желаю сейчас не волноваться попусту и соблюдать все необходимые меры профилактики, - заключила нижегородка.

Ранее замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов отметил, что женщина, которая перенесла коронавирус, не представляет угрозы для окружающих . Пробы, контактировавших с ней людей, также отрицательные.

- Как показывает практика других стран залогом успешной борьбы с распространением инфекции, прежде всего, является благоразумие самих людей, - отметил чиновник.

Напомним, 17 марта коронавирус был обнаружен еще у одной нижегородки, она вернулась из Германии. Женщину положили в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное.

- То есть, оба случая ввезенные. Мы установили все ее контакты, они на карантине, под наблюдением. Напоминаю, что всем, кто будет вынужден уйти на карантин, оплачивается полноценный больничный, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Инстаграме.

Глава региона поблагодарил всех, кто ответственно подходят к своему здоровью и благополучию окружающих.

- Очень верное решение - перевести работников, где возможно, на удалённую работу. Это имеет большое значение в предотвращении распространения вируса. Буду держать вас в курсе, - пообещал Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области

Под наблюдением врачей оказалась женщина, вернувшаяся из Германии (подробности)

Нижегородка, выздоровевшая после коронавируса: «Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет»

Девушку выписали из больницы 17 марта (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.