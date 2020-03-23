«Рак не уходит на карантин»: нижегородские онкобольные дети могут остаться без лекарств из-за коронавируса

Онкобольные дети нуждаются в помощи. Из-за ситуации с коронавирусом маленькие нижегородцы могут остаться без необходимых лекарств. Об этом «Комсомольской правде –Нижний Новгород» сообщили в фонде "НОНЦ".

По словам координатора проектов фонда Ирины Жирновой, сейчас в отделениях онкологии и онкогематологии находится много детей, которым нужны лекарства. Их нужно выкупать, иначе оказывать помощь новым пациентам не будет возможности.

- Лекарства уже заказаны, а некоторые поставлены в больницу по гарантийным обязательствам и их нужно оплачивать. Много лекарств стоит на границе, и они поставляться не будут, если мы не выкупим препараты, то для последующих детей их уже не будет. Многие лекарства задержаны из -за закрытия границ и срок их поставки неизвестен, поэтому если мы не заберем заказанное сейчас, то детей просто нечем будет лечить. В конечном итоге, когда все закончится, мы будем вынуждены отказывать следующим детям, - рассказала Ирина Жирнова.

Нижегородцев призывают оказывать любую посильную помощь онкобольным детям. ФОТО: фонд "НОНЦ"

Представитель фонда рассказала, что некоторым детям нужно проходить плановые проверки, ехать на консультации, а проживание и проезд требуют оплаты. Нередки и сложные случаи, например, если у ребенка грибковая пневмония и срочно необходим препарат. Сейчас важны даже пожертвования в 50 или 100 рублей, отметили в фонде.

- Мы сейчас живем за счет небольшого резерва, который у фонда всегда есть, но мы постоянно стараемся его пополнять, иначе мы не сможем выполнять срочные заявки. Сейчас мы вынуждены расходовать этот резерв из-за крайне нестабильной ситуации. В конечном итоге, когда резерв закончится, мы будем вынуждены отказывать в помощи. Этого нельзя допускать потому ,что в исходе лечения онкозаболевания иногда важен каждый день, - пояснила Ирина Жирнова.

С начала февраля отменены также волонтерские мастер-классы, которые обычно проводятся для детей в отделениях. Маленькие пациенты находятся в своих палатах без развлечений и скучают. Поэтому в фонде просят нижегородцев помочь им провести время позитивно. Можно присылать пазлы, наборы для творчества и картины по номерам. Принесут пользу также записанные на видео мастер-классы, благодаря которым ребенок сможет что-то вырезать из бумаги или материала, слепить или собрать своими руками.

Информацию о том, как помочь любому ребенку, можно найти на сайде фонда "НОНЦ".

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