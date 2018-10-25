2018-10-25T12:33:34+03:00
Общество

Правоохранители снова объявили вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 13-летней Маши Ложкаревой

Девочку ищут уже почти три месяца
Юлия ИСАЕВА
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13-летняя Маша Ложкарева пропала в Кстовском районе 1 августа 2018 года13-летняя Маша Ложкарева пропала в Кстовском районе 1 августа 2018 годаФото: СОЦСЕТИ
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Сотрудники полиции объявили вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 13-летней Маши Ложкаревой или о том, кто мог быть причастен к этому. Девочка пропала 1 августа 2018 года в Кстовском районе Нижегородской области, когда отправилась покататься на велосипеде рядом с садовым товариществом «Борок».

Напомним, приметы пропавшей Маши: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины. В момент исчезновения она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Девочка уехала на велосипеде красного цвета марки «Форвард».

Поиски девочки ведутся до сих пор, однако никаких зацепок нет. Волонтеры собирают добровольцев на прочес территории каждые выходные: были осмотрены огромный резервуар, крупный водоем и даже спущен пруд.

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