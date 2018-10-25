Правоохранители снова объявили вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-25T12:33:34+03:00

Девочку ищут уже почти три месяца

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Сотрудники полиции объявили вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении 13-летней Маши Ложкаревой или о том, кто мог быть причастен к этому. Девочка пропала 1 августа 2018 года в Кстовском районе Нижегородской области, когда отправилась покататься на велосипеде рядом с садовым товариществом «Борок».

Напомним, приметы пропавшей Маши: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины. В момент исчезновения она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Девочка уехала на велосипеде красного цвета марки «Форвард».

Поиски девочки ведутся до сих пор, однако никаких зацепок нет. Волонтеры собирают добровольцев на прочес территории каждые выходные: были осмотрены огромный резервуар, крупный водоем и даже спущен пруд.

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