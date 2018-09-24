«Мы нашли детские очки на окраине леса»: Волонтеры прочесали новую территорию в поисках 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-24T12:17:46+03:00

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В минувшие выходные в Кстовском районе волонтеры собирали добровольцев для поисков пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка исчезла 1 августа, когда уехала кататься на велосипеде. В этот раз зона поисков была расширена, прочесывали территорию, которую ранее не обыскивали.

Как рассказал «Комсомольской правде» координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, 22 и 23 сентября на поиски прибыли порядка 50 добровольцев на 20 машинах.

- Мы осматривали поля, кусты, овраги, которые не смотрели раньше. Плюс там был спущен пруд, мы обыскивали дно, там достаточно глубокий ил, - поделился волонтер.

Однако название деревни, рядом с которой проходили поиски, он называть не стал, так как «потенциальным преступникам не нужно знать такую информацию».

По словам Шухрина, во время поисков были найдены цветные, детские очки, очень похожие на Машины, однако родственники девочки определили, что это не они. Очки были обнаружены на окраине леса.

- На сегодня у нас отпала версия, что Маша могла сама зайти в лес и заблудиться. За это время она бы уже вышла. Вероятно, что это могло быть ДТП или похищение. Также нельзя исключать самостоятельный уход, - пояснил координатор ПСО «Волонтер».

Говоря о дальнейших планах на поиск, он добавил, что испорченная погода подпортит возможность прочеса территории.

Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.

Маша Ложкарева пропала 1 августа в Кстовском районеФото: СОЦСЕТИ

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