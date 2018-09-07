2018-09-07T11:03:57+03:00
Общество

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева

Волонтеры добиваются, чтобы все открытые резервуары были закрыты
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"
Изменить размер текста:

Несколько дней ушло на то, чтобы откачать воду из опасного резервуара, куда во время прогулки могла провалиться Маша Ложкарева.

- По просьбе полномочного представителя по правам человека в Нижегородской области Надежды Отделкиной к работе по откачке воды подключился «Водоканал», - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер НН» Сергей Шухрин. – Приехал вакуумный экскаватор, это единственный такой экскаватор в Нижегородской области, и он несколько дней откачивал ил и воду из этого резервуара. На дне ничего криминального не обнаружено.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Напомним, во время поисков Маши Ложкаревой в Кстовском районе волонтеры нашли резервуар с водой, куда девочка могла провалиться. Он находится недалеко от дороги, где Маша каталась на велосипеде. Были и свидетельства очевидцев, которые утверждали, что видели подростка в этом районе. Откачать воду из десятиметрового резервуара самостоятельно волонтеры не могли.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

- Мы замерили эффективность и получилось, что мы своими силами откачиваем по 15 сантиметров в час, а глубина там два метра, - рассказал Сергей Шухрин. – Для того чтобы выкачать всю воду, нам нужны целые сутки. Это техника, бензин, время. Есть более дешевые и простые способы.

Тогда волонтеры рассчитывали на специальные машины, которые занимаются откачкой канализационных ям в деревнях.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

После того, как работы по откачке воды завершились, необходимо этот резервуар закрыть, чтобы никто туда случайно не провалился.

Из заброшенного резервуара откачали воду.

- Дыры большие, их нужно или заваривать, или плитами закрывать, или разрешившиеся здания обрушить, - говорит Сергей Шухрин.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Кроме того, в этом районе очень много заброшенных резервуаров, из которых тоже надо откачивать воду, осматривать, а потом закрывать. По подсчетам волонтеров, их в округе не меньше десятка.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Нижегородской области еще неделю
Конкурс на капремонт водопроводов и канализации объявлен в Нижнем Новгороде
Нижегородец получил 4,5 года колонии за комментарии в онлайн-эфире
Тарифы на ЖКХ проверят в Дзержинске после жалоб горожан
Глеб Никитин назвал три беды муниципального транспорта в Нижегородской области
Глеб Никитин проверил ход работ по реконструкции малой чаши бассейна в СДЮШОР «Заря»
Специалисты выяснили, почему брусчатка на тротуаре у «Нитела» все время проваливается
В Нижегородской области издали книгу об истории Горьковского областного студенческого строительного отряда
В Нижегородской области разыскивают 34-летнего Сергея Авдошина
Кальянную «Обнял» на Рождественской закрыли из-за антисанитарии
Во дворах на улице 40 лет Победы появились 100 новых парковочных мест
Общественный совет при министерстве имущества Нижегородской области выбрал председателя
Госдолг Нижегородской области составляет более 65 миллиардов рублей
Глеб Никитин: «Будем активно привлекать предприятия НХП к благоустройству и развитию исторических центров»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 8%
В Спасском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер