СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-07T11:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней ушло на то, чтобы откачать воду из опасного резервуара, куда во время прогулки могла провалиться Маша Ложкарева.

- По просьбе полномочного представителя по правам человека в Нижегородской области Надежды Отделкиной к работе по откачке воды подключился «Водоканал», - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер НН» Сергей Шухрин. – Приехал вакуумный экскаватор, это единственный такой экскаватор в Нижегородской области, и он несколько дней откачивал ил и воду из этого резервуара. На дне ничего криминального не обнаружено.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Напомним, во время поисков Маши Ложкаревой в Кстовском районе волонтеры нашли резервуар с водой, куда девочка могла провалиться. Он находится недалеко от дороги, где Маша каталась на велосипеде. Были и свидетельства очевидцев, которые утверждали, что видели подростка в этом районе. Откачать воду из десятиметрового резервуара самостоятельно волонтеры не могли.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

- Мы замерили эффективность и получилось, что мы своими силами откачиваем по 15 сантиметров в час, а глубина там два метра, - рассказал Сергей Шухрин. – Для того чтобы выкачать всю воду, нам нужны целые сутки. Это техника, бензин, время. Есть более дешевые и простые способы.

Тогда волонтеры рассчитывали на специальные машины, которые занимаются откачкой канализационных ям в деревнях.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

После того, как работы по откачке воды завершились, необходимо этот резервуар закрыть, чтобы никто туда случайно не провалился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/667699" frameborder="0"></iframe> Из заброшенного резервуара откачали воду.

- Дыры большие, их нужно или заваривать, или плитами закрывать, или разрешившиеся здания обрушить, - говорит Сергей Шухрин.

Волонтеры откачали воду из резервуара, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Кроме того, в этом районе очень много заброшенных резервуаров, из которых тоже надо откачивать воду, осматривать, а потом закрывать. По подсчетам волонтеров, их в округе не меньше десятка.