СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-14T16:45:10+03:00

Нижегородцы нашли велосипед похожий на тот, на котором уехала 13-летняя Маша Ложкарева Фото: СОЦСЕТИ

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В социальной сети появилось сообщение, которое тут же привлекло внимание многих нижегородцев. Местные жители нашли в реке Теше велосипед.

- Кто помнит на каком велосипеде пропала Маша Ложкарева? Может это улика. Хороший ведь велик и лежал неглубоко и прям у берега, - написали жители в социальной сети.

Находку нижегородцы не стали забирать с собой, а оставили на берегу.

Очень скоро на сообщение отреагировали ПСО «Волонтер НН», который до сих пор активно занимается поисками пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой.

- Этот велосипед не принадлежит Маше Ложкаревой, - с уверенностью заявили волонтеры.

Однако бдительность граждан вселяет уверенность, что нижегородцы находятся во всеоружии и стараются замечать все необычное, что могло бы помочь найти ребенка.

Нижегородцы нашли велосипед похожий на тот, на котором уехала 13-летняя Маша ЛожкареваФото: СОЦСЕТИ

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала в два месяца назад в СПН «Борок» в Кстовском районе. Девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась. ПСО «Волонтер» развернули масштабные поиски, облазив каждый сантиметров лесов, озер и заброшенных зданий в округе. Но до сих пор не обнаружено никаких следов Маши.

Также сейчас идет активный поиск 9-летней Маши Люлиной, которая пропала в Богородске. По сведениям родственников, девочка вышла во двор выбросить мусор и пропала. Никакой информации, что же случилось с ребенком, пока нет.