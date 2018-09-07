Для поисков пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой спустили пруд

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-07T11:16:14+03:00

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Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются. Причем идут они все также активно, как и в первые дни. Лес волонтеры и добровольцы уже «прочесали», но водоемы обследованы не все.

- Сейчас спускают несколько прудов, открыли плотины, появится возможность посмотреть дно, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер НН» Сергей Шухрин. - Береговую зону будем осматривать сверху с дронов. Если будет сухо и получится зайти, то зайдем туда в болотных сапогах. Но пока непонятно, какой слой ила на дне.

Волонтеры сейчас очень торопятся. Пока им везет с погодой, стоят солнечные теплые дни. Но уже совсем скоро погода может испортиться, пойдут дожди, станет холодно. Да и листопад очень сильно затрудняет поиски.

- Если в выходные к нам приедут добровольцы, было бы очень здорово, - сказал Сергей Шухрин. – Те, кто собирается приехать, необходимо надеть плотную одежду: штаны, кофту с длинными рукавами, а остальное мы дадим. У нас есть репелленты, яркие куртки, рации, навигаторы.