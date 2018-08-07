2018-08-07T10:25:33+03:00
Происшествия

Ясновидящий: «Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву нужно искать под мостом»

По его словам, девочка просто не справилась с велосипедом
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
Изменить размер текста:

1 августа по Нижегородской области разлетелась страшная новость: пропала 13-летняя девочка. Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде в районе садового товарищества «Борок» в деревне Горный Борок Кстовского района и не вернулась. С тех пор прошла уже почти неделя: более 400 человек прочесывают окрестности в поисках девочки.

Сегодня утром в редакции газеты «Комсомольская правда» раздался телефонный звонок.

- Я знаю, где искать Машу Ложкареву, - прозвучал в трубке мужской голос.

Это оказался ясновидящий из Томска Николай Носенко. Он сообщил, что девочка утонула в воде, ее тело нужно искать под мостом.

- Я увидел мост Подлесово она там в реке, под мостом. Река называется Цедень. Скорее всего, Маша просто не справилась с управлением велосипедом и упала с моста. Очень жаль ее, соболезную родным и близким, - пояснил Носенко.

Сейчас на поиски пропавшей Маши съезжаются добровольцы из разных регионов России. К операции подключились полицейские, войска, МЧС и администрация района. Но пока все тщетно.

Несколько дней назад было объявлено большое вознаграждение за информацию о местонахождении девочки.

- Вознаграждение 500 тысяч рублей объявлено за достоверную информацию о местонахождении 13-летней Марии Ложкаревой, - говорится в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Анонимность гарантируется. Информацию просьба сообщить по телефону 8 (831) 291-51-51 и 102.

В настоящее время расширена территория поиска пропавшего ребенка: проводится обследование лесных массивов, полей, исследуются водоемы.

Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Он мечтал видеть, как дети растут": вахтовика из Новосемейкино, разбившегося в крушении МИ-8 в Красноярском крае, дома ждали жена и сын
Коллеги Сергея Веретенникова не могут поверить в случившееся и вспоминают, как вместе хотели наконец-то найти работу дома, рядом с семьей и завязать с такой жизнью
«Некоторых бил, чтобы проснулись»: детский тренер рассказал, как вытаскивал людей из горящего автобуса
«Комсомолка» нашла героя, который спас пассажиров автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Сейчас он без денег и паспорта, а перевозчик даже не сказал ему «спасибо»
Новости 24
Разыскивается 23-летняя нижегородка Майя Капустина
Пропавшие в Павлове 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов найдены живыми
Птичий грипп выявлен в Павлове и устранен
Глеб Никитин: «Будем поддерживать частные организации, готовые включиться в социальное обслуживание населения»
Нижегородские трамваи и троллейбусы с 6 августа ездят по новому расписанию
Четырем экс-полицейским, которые потребовали взятку в 200 000 рублей с подсудимого, вынесли приговор
В Городецком районе водитель «Хендая» опрокинула машину в кювет
В Канавине отремонтировали 49 000 квадратных метров дорог из 52 000
Глеб Никитин: «Участников «Команды правительства» оценят эксперты НИУ – филиала РАНХиГС"
Нижегородским детям-сиротам подарили школьные принадлежности и книги
Глеб Никитин: «Химическая промышленность региона - лидер роста»
Дворовые игры вместо гаджетов: в Автозаводском районе студенты организуют досуг скучающим нижегородцам
В Нижегородской области в 2018 году питьевая вода стала чище, чем четыре года назад
Балахнинские прокуроры помогли девушке-инвалиду получить новую квартиру
Нижегородцам стоит опасаться адской жары: она повлечет за собой лесные пожары
Нижегородка из Лысковского района обгорела в пожаре
Госдолг Нижегородской области уменьшился на 5,6 миллиардов рублей
Глеб Никитин открыл новое здание «Дома ремесел» в Урене
Станислав Коняшов ушел в лес в поселок Мулино и не вернулся
Кстовский суд оставил приговор нижегородки, зарезавшей мужа, без изменений
Нижегородец занял первое место на международном турнире по Окинавскому каратэ и кобудо
Шатковского экс-полицейского осудили за обман в 800 000 рублей