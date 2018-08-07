Ясновидящий: «Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву нужно искать под мостом»

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-07T10:25:33+03:00

По его словам, девочка просто не справилась с велосипедом

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1 августа по Нижегородской области разлетелась страшная новость: пропала 13-летняя девочка. Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде в районе садового товарищества «Борок» в деревне Горный Борок Кстовского района и не вернулась. С тех пор прошла уже почти неделя: более 400 человек прочесывают окрестности в поисках девочки.

Сегодня утром в редакции газеты «Комсомольская правда» раздался телефонный звонок.

- Я знаю, где искать Машу Ложкареву, - прозвучал в трубке мужской голос.

Это оказался ясновидящий из Томска Николай Носенко. Он сообщил, что девочка утонула в воде, ее тело нужно искать под мостом.

- Я увидел мост Подлесово она там в реке, под мостом. Река называется Цедень. Скорее всего, Маша просто не справилась с управлением велосипедом и упала с моста. Очень жаль ее, соболезную родным и близким, - пояснил Носенко.

Сейчас на поиски пропавшей Маши съезжаются добровольцы из разных регионов России. К операции подключились полицейские, войска, МЧС и администрация района. Но пока все тщетно.

Несколько дней назад было объявлено большое вознаграждение за информацию о местонахождении девочки.

- Вознаграждение 500 тысяч рублей объявлено за достоверную информацию о местонахождении 13-летней Марии Ложкаревой, - говорится в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Анонимность гарантируется. Информацию просьба сообщить по телефону 8 (831) 291-51-51 и 102.

В настоящее время расширена территория поиска пропавшего ребенка: проводится обследование лесных массивов, полей, исследуются водоемы.

Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.