Волонтеры: «Одна из версий исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой уже отпала»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-24T11:25:51+03:00

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Уже больше трех недель в Нижегородской области ищут пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву. Добровольцы и спецслужбы прочесали уже огромную территорию, однако никаких следов пропавшего подростка не обнаружили. Как сообщил «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, в данный момент версия о том, что Маша блуждает по лесу, отпала.

- Мы проверяем все показатели. Единственное что: у нас отпала версия плутания по лесу. Потому что за несколько дней Маша куда-нибудь точно вышла. А прошло уже очень много времени, - пояснил Шухрин.

Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.

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