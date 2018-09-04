Волонтеры проверили один из водоемов рядом с местом исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-04T11:56:09+03:00

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Уже больше месяца в Нижегородской области ведутся поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой. Она исчезла 1 августа, когда каталась на велосипеде рядом с СНТ «Горный Борок» в Кстовском районе. На сегодняшний день нет ни одной зацепки.

Вчера, 3 сентября, волонтеры при помощи структурного сканера проверили крупный водоем рядом с местом исчезновения Маши.

- Прибор очень хороший. Мы благодарны ребятам из нижегородского клуба «ВолгаФишинг», которые нам его дали. Надеемся, что они еще к нам приедут. Эта технология будет использоваться в дальнейшем для проверки других водоемов, - рассказал «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

Какой именно водоем был исследован, он не назвал, чтобы «потенциальные преступники не владели такой информацией».

Проверка не дала результатов – ни Маши, ни каких-либо следов не было обнаружено.

- Отсутствие объекта в нужном районе – тоже результат. Пока ни велосипеда, ни Машу мы не нашли, - пояснил Шухрин.

Говоря о поисках в целом, волонтер отметил, что сейчас энтузиазм населения снизился, меньше желающих стало помочь в прочесе территории.

- Нам нужны люди. Нужно продолжать искать, пока не упали листья и не начались морозы, - добавил координатор ПСО «Волонтер».

Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.

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