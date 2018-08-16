Объявлено вознаграждение за велосипед или телефон пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-16T17:11:03+03:00

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Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой, которые идут уже третью неделю, до сих пор не принесли никаких успехов. Волонтеры сейчас пытаются найти не только саму девочку, но и ее вещи. Но они опасаются, что Маша могла где-то оставить велосипед или выронить телефон, и их кто-то нашел, а теперь боится вернуть.

Местонахождение оставленных вещей Маши сильно поможет поиску. Именно поэтому было принято решение объявить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за велосипед и телефон пропавшей Маши Ложкаревой. При этом анонимность гарантируется.

Напомним, также объявлено вознаграждение 500 тысяч рублей за достоверную информацию о местонахождении девочки.

Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа в СНТ «Борок» рядом с деревней Горный Борок Кстовского района. В 19.00 она ушла кататься на красном велосипеде и не вернулась.

По всем вопросам обращайтесь в ПСО "Волонтер НН" по телефону 8 (831) 291-51-51 или в службу 112.

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