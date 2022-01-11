Свыше 40% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за сутки Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Свыше 40% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за последние сутки, о чём сообщили в городском управлении ГОЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным гидрометцентра, 20 миллиметров осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода при месячной норме 47 миллиметров. 17 миллиметров осадков выпало в заречной части города при норме 37 миллиметров.

Вся муниципальная спецтехника, ТСЖ и ДУКи работают в районах Нижнего Новгорода по поручению мэра Юрия Шалабаева: ранее он распорядился очистить основные магистрали города "до асфальта" к концу дня.

– Главы районов несколько раз в день инспектируют подведомственные территории и контролируют работу подрядчиков, – добавили в администрации областного центра. – Особое внимание уделяется муниципальным территориям: основным и второстепенным дорогам, внутриквартальным проездам.

Напомним, прошедшим утром, как и утром 10 января, Нижний Новгород парализовало 10-балльными пробками. Согласно первоначальным прогнозам, снегопад продлится весь сегодняшний день. Но по обновлённой информации, он может затянуться до конца недели.

На трассе М-7 в Лысковском районе встряли большегрузы.

На двух опасных участках нижегородских трасс оборудовали пункты обогрева или "городки жизнеобеспечения", как их ещё называют. Они проработают до стабилизации погодных условий.

Дорожные службы чистят Нижний Новгород от снега круглосуточно. Юрий Шалабаев лично контролирует процесс, выезжая в каждый район областного центра.

Прошедшей ночью дороги региона чистили 574 единицы техники.

Но пока что Нижний Новгород входит в пятёрку городов с самыми высокими сугробами.