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Общество10 января 2022 15:18

400 единиц техники круглосуточно очищают Нижний Новгород от снега

За сутки с городских улиц вывезли более 20 тысяч кубометров снега
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Вот уже десять часов в Нижегородской области продолжается сильный снегопад. В связи с этим все дорожные службы еще вчера были приведены в режим повышенной готовности. Сейчас снег с городских улиц убирают 400 единиц техники. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Сильный снегопад в Нижнем Новгороде продолжается уже более десяти часов подряд. Конечно, это испытание для дорожных служб, - отметил мэр города. - Сейчас ведется прометание улиц, а ночью, после того, как транспортный поток на улицах города станет меньше, начнется вывоз снега. За прошедшие сутки мы уже вывезли более 20 тысяч кубометров снега.

Напомним, ранее мы писали, что снегопад в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области продолжится всю ночь и всю первую половину дня 11 января. В связи с этим на самых опасных участках трасс были развернуты мобильные городки, где попавшие в непогоду водители могут выпить чая, отдохнуть и связаться с родными.