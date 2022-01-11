574 единицы техники чистили дороги Нижегородской области ночью 11 января

574 единицы снегоуборочной техники чистили дороги Нижегородской области прошедшей ночью, 11 января. 707 единиц техники работали над устранением последствий мощного снегопада в регионе днём 10 января. В нижегородском Главном управлении автомобильных дорог заверили, что расчистка региональных дорог от снега продолжается круглосуточно.

Кроме того, свыше восьми тысяч тонн песко-соляной смеси использовали для противогололёдной обработки дорог Нижегородской области за минувшие сутки.

– Благодаря оперативному обмену информацией с МЧС, ГИБДД и районными администрациями мы перераспределяем технику, если требуется дополнительная срочная расчистка какого-либо участка, – рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин. – Так было в Лысковском районе, когда из-за временного закрытия движения на трассе М-7 весь транзитный большегрузный транспорт пошёл в обход, по региональной дороге.

Комбинированные дорожные машины дежурят на затяжных подъёмах и прочих опасных участках региональных дорог.

Напомним, прошедшим утром, как и утром 10 января, Нижний Новгород парализовало 10-балльными пробками. Согласно первоначальным прогнозам, снегопад продлится весь сегодняшний день. Но по обновлённой информации, он может затянуться до конца недели.

На двух опасных участках нижегородских трасс оборудовали пункты обогрева или "городки жизнеобеспечения", как их ещё называют. Они работают до стабилизации погодных условий.

Дорожные службы чистят Нижний Новгород от снега круглосуточно. Для этого привлечены 400 единиц спецтехники. Мэр города Юрий Шалабаев лично контролирует процесс, выезжая в каждый район областного центра.

Но пока что Нижний Новгород входит в пятёрку городов с самыми высокими сугробами.