10-балльные пробки сковали Нижний Новгород утром 11 января

Вторые сутки подряд Нижний Новгород борется с последствиями самого мощного снегопада этой зимы: сегодняшним утром, 11 января, город снова встал в десятибалльных пробках. Об этом сообщает сервис "2ГИС".

Движение было парализовано практически на всех ключевых улицах Нижнего Новгорода, что само по себе уже предельно привычно. Это улицы Родионова, Ванеева, Бекетова, проспект Гагарина, Белинского, метромост, Молитовский мост, Мызинский мост, Нижневолжская набережная, Московское шоссе, Мурашкинская, проспект Ленина и многие другие участки.

Напомним, мы рассказывали об аналогичном положении на дорогах города вчера утром, 10 января, в первый день после новогодних праздников. Тогда снегопад только начинался, накрыв спешащих на работу или учёбу нижегородцев. Затем стало известно, что снег будет идти до конца дня, а ещё позднее – что и все следующие сутки.

На двух опасных участках нижегородских трасс оборудовали пункты обогрева или "городки жизнеобеспечения", как их ещё называют. Они работают до стабилизации погодных условий.

Дорожные службы чистят Нижний Новгород от снега круглосуточно. Для этого привлечены 400 единиц спецтехники. Мэр города Юрий Шалабаев лично контролирует процесс, выезжая в каждый район областного центра.

Но пока что Нижний Новгород входит в пятёрку городов с самыми высокими сугробами.