Пункты обогрева развернут на трассах Нижегородской области на время снегопадов. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мобильные пункты обогрева развернут на дорогах Нижегородской области в связи с прогнозируемым длительным снегопадом. Городки жизнеобеспечения будут расположены на двух опасных участках трасс, о чём сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Речь идёт об участках дорог в районе населённого пункта Ветчак на трассе М-7 Москва-Уфа и возле населённого пункта Золотово на трассе Р-159 в городском округе города Бор. В этих точках будут дежурить сотрудники МЧС с основной и специальной техникой для ликвидации нештатных ситуации.

В ведомстве в том числе отметили, что мобильные пункты жизнеобеспечения оснащены всем необходимым для помощи водителям и их пассажирам: в них можно зарядить телефон, связаться с родными, отдохнуть, выпить горячего чая, а также получить первую доврачебную помощь в случае необходимости.

Пункты обогрева будут функционировать вплоть до стабилизации погодных условий.