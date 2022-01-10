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Общество10 января 2022 11:33

Пункты обогрева развернут на трассах Нижегородской области на время снегопадов

Всего будет два пункта
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Пункты обогрева развернут на трассах Нижегородской области на время снегопадов. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пункты обогрева развернут на трассах Нижегородской области на время снегопадов. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мобильные пункты обогрева развернут на дорогах Нижегородской области в связи с прогнозируемым длительным снегопадом. Городки жизнеобеспечения будут расположены на двух опасных участках трасс, о чём сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Речь идёт об участках дорог в районе населённого пункта Ветчак на трассе М-7 Москва-Уфа и возле населённого пункта Золотово на трассе Р-159 в городском округе города Бор. В этих точках будут дежурить сотрудники МЧС с основной и специальной техникой для ликвидации нештатных ситуации.

В ведомстве в том числе отметили, что мобильные пункты жизнеобеспечения оснащены всем необходимым для помощи водителям и их пассажирам: в них можно зарядить телефон, связаться с родными, отдохнуть, выпить горячего чая, а также получить первую доврачебную помощь в случае необходимости.

Пункты обогрева будут функционировать вплоть до стабилизации погодных условий.