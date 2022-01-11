Большегрузы встряли на трассе М-7 в Нижегородской области

Большегрузы встряли на трассе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области (с 480-го по 500-й километр) вследствие мощного снегопада, который уже вторые сутки заметает Нижний Новгород и область. Из-за большегрузов, которые не могут преодолеть подъёмы при таких сложных погодных условиях, на трассе образовались заторы. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, на место направили дополнительные наряды ДПС, чтобы регулировать дорожное движение.

– Госавтоинспекция рекомендует водителям автобусов и грузовых автомобилей временно воздержаться от движения, остановиться в местах отдыха и переждать снегопад, – добавили в ведомстве.

Напомним, прошедшим утром, как и утром 10 января, Нижний Новгород парализовало 10-балльными пробками. Согласно первоначальным прогнозам, снегопад продлится весь сегодняшний день. Но по обновлённой информации, он может затянуться до конца недели.

На двух опасных участках нижегородских трасс оборудовали пункты обогрева или "городки жизнеобеспечения", как их ещё называют. Они работают до стабилизации погодных условий.

Дорожные службы чистят Нижний Новгород от снега круглосуточно. Для этого привлечены 400 единиц спецтехники. Мэр города Юрий Шалабаев лично контролирует процесс, выезжая в каждый район областного центра.

Но пока что Нижний Новгород входит в пятёрку городов с самыми высокими сугробами.