Юрий Шалабаев лично проконтролирует уборку снега в Нижнем Новгороде 10 января

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично проконтролирует уборку снега с улиц приволжской столицы сегодня. Вместе с главами районов города он следит за жалобами нижегородцев в социальных сетях на уборку последствий мощного снегопада, который, кстати, продлится и завтра, 11 января. Прошедшим утром из-за непогоды Нижний Новгород встрял в 10-балльных пробках.

– На основе этих сигналов [жалоб жителей] делается мониторинг проблемных мест, после чего подрядные организации устраняют возникшие вопросы, – заверил мэр. – Сегодня вечером проеду по городу, по тем адресам, которые нижегородцы обозначили на моей странице в социальной сети.

Юрий Шалабаев в том числе отметил, что сегодняшний снегопад на данный момент стал "самым масштабным за эту зиму".

– Поэтому надо максимально мобилизовать все имеющиеся у нас ресурсы – людские и технические, – добавил глава города. – Внимание должно быть уделено не только крупным магистралям и дорогам, что, конечно, тоже важно, но и дворовым территориям.

Напомним, нижегородские дорожные службы работают круглосуточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижний Новгород вошёл в пятёрку городов с самыми высокими сугробами

Сейчас высота снежного покрова у нас составляет 46 сантиметров (подробнее)

Пункты обогрева развернут на трассах Нижегородской области на время снегопадов

Всего будет два пункта (подробнее)