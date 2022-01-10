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Общество10 января 2022 15:41

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами

Сейчас высота снежного покрова у нас составляет 46 сантиметров
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов с самыми высокими сугробами. При этом снегопады в регионе продлятся всю ночь и всю первую половину дня 11 января. Соответствующее предупреждение выпустили синоптики.

- Нижний Новгород вошел в пятерку городов, где зафиксированы самые высокие показатели снежного покрова. «В городе Гусь-Хрустальный максимальный по Центральной России показатель сугробов – 54 см. В Туле – 50 см. Много снега в Нижнем Новгороде – 46 см, Владимире – 46 см, - отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Напомним, ранее мы писали, что круглосуточно на улицах Нижнего Новгорода работают 400 единиц техники. Только за последние сутки с улиц города вывезли около 20 тысяч кубометров снега. На данный момент снегопад продолжается уже больше десяти часов.

- Сейчас ведется прометание улиц, а ночью, после того, как транспортный поток на улицах города станет меньше, начнется вывоз снега, - отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.