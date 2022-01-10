Сильный снегопад сохранится в Нижнем Новгороде 11 января

Сильный снегопад, начавшийся в Нижегородской области накануне, задержится в регионе еще как минимум на сутки. Соответствующее предупреждение распространили ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В 14.55 10 января поступило сообщение о неблагоприятном явлении погоды, - рассказали в ведомстве. - Ночью и в первую половину дня 11 января местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде сохранится сильный снег.

Напомним, ранее мы писали, что из-за снегопадов на самых опасных участках трасс развернуты мобильные городки. В частности, такие пункты появились на трассе М-7 Москва-Уфа в районе поселка Ветчак и рядом с поселком Золотово в городе Бор.

- В составе мобильных городков имеется все необходимое для оказания помощи водителям транспортных средств и их пассажирам, - заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Есть возможность зарядить мобильный телефон, связаться с родными и отдохнуть. Автомобилистам предложат горячий чай, в случае необходимости окажут первую доврачебную помощь.