Юрий Шалабаев поручил очистить основные магистрали Нижнего Новгорода "до асфальта" к концу дня

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить все основные магистрали города "до асфальта" к концу этого дня. По его словам, аномальные снегопады не дают права не обеспечивать оперативную уборку городских улиц.

– Я пониманию, что снег идёт непрерывно уже более полутора суток и сугробы в городе выросли почти на 20 сантиметров, но мы не можем допустить, чтобы транспортная система встала, – заявил глава Нижнего Новгорода. – На данный момент меня не устраивает качество прометания городских трасс, поэтому требую усилить работу спецтехники и дорожных рабочих и до конца дня очистить до асфальта все основные магистрали.

В том числе Юрий Шалабаев признал, что жалоб на уборку снега от нижегородцев поступает много, а работу большинства ТСЖ и ДУКов во дворах жилых домов мэр назвал "безобразной".

– Главы районов, Административно-техническая инспекция выйдут во дворы и заставят ответственных лиц работать, применяя все возможные самые суровые штрафные санкции, – заверил градоначальник. – В ежедневном режиме я провожу штабы и в случае, если ситуация не изменится, буду применять дисциплинарные меры к руководителям. У нас достаточно техники и людских ресурсов, чтобы принять этот вызов и справиться с ситуацией.

Напомним, прошедшим утром, как и утром 10 января, Нижний Новгород парализовало 10-балльными пробками. Согласно первоначальным прогнозам, снегопад продлится весь сегодняшний день. Но по обновлённой информации, он может затянуться до конца недели.

На трассе М-7 в Лысковском районе встряли большегрузы.

На двух опасных участках нижегородских трасс оборудовали пункты обогрева или "городки жизнеобеспечения", как их ещё называют. Они проработают до стабилизации погодных условий.

Дорожные службы чистят Нижний Новгород от снега круглосуточно. Юрий Шалабаев лично контролирует процесс, выезжая в каждый район областного центра.

Прошедшей ночью дороги региона чистили 574 единицы техники.

Но пока что Нижний Новгород входит в пятёрку городов с самыми высокими сугробами.