Часть завода Свердлова в Дзержинске временно закрыли из-за недавнего взрыва Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Часть ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" закрыли в городе Дзержинске Нижегородской области в связи с прогремевшими недавно взрывами. В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили о формировании комиссии для расследования аварии на объекте. Председателем этой комиссии стал руководитель Ростехнадзора региона Игорь Кокунов.

– В связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября 2021 года руководитель Управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию участка производства взрывчатых материалов цеха №32 ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", на котором произошла авария, – пояснили в ведомстве.

А также добавили, что материалы дела об административном правонарушении были доставлены в Дзержинский городской суд Нижегородской области вчера, 29 ноября.

Напомним, несколько взрывов прогремело на заводе Свердлова в субботу, 27 ноября. Тогда на предприятии пострадали двое. Одну из них в дальнейшем доставили в Ожоговый центр ПИМУ в Нижнем Новгороде в состоянии средней степени тяжести. Другую женщину госпитализировали в дзержинскую больницу №7 с гипертоническим кризом.

В том числе мы сообщали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также заводом Свердлова заинтересовалась прокуратура.

Стоит отметить, что это далеко не первый взрыв на дзержинском химическом предприятии. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших. Было эвакуировано 7 человек.

Ещё один взрыв на дзержинском заводе случился 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.