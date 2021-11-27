Одна из пострадавших в результате взрывов на заводе в Дзержинске госпитализировали в Ожоговый центр ПИМУ

Два человека пострадали при взрыве на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Нижегородской области.

Так, одну из пострадавших доставили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ в состоянии средней степени тяжести.

- Термический ожог лица, туловища и конечностей. Состояние средней степени тяжести. Проводится необходимое лечение, — уточнил ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин в Instagram.

По предварительным данным, у второй пострадавшей женщины зафиксирован гипертонический криз. Ее госпитализировали в больницу №7 Дзержинска.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске. Сейчас устанавливают все причины произошедшего. Кроме того, по факту взрывов возбудили уголовное дело.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России вылетел Дзержинск.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.