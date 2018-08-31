Руководители завода им. Свердлова в Дзержинске рассказали, как произошел взрыв

СЕГОДНЯ 18:07 2018-08-31T18:39:50+03:00

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Безусловно, главной новостью сегодняшнего дня в Нижегородской области стал взрыв, произошедший на заводе им. Свердлова.

Напомним, взрыв на оборонном предприятии прогремел сегодня в 9:55, после чего там произошел пожар. Как рассказывают очевидцы, зарево было видно из соседних зданий. На место происшествия сразу же выехали спасатели МЧС, которым удалось локализовать пожар только около полудня. Полностью ликвидировано возгорание было в 13:05. Общая площадь пожара составила свыше 100 квадратных метров: в здании обвалилась кровля и была частично разрушена стена цеха. В работах по ликвидации было задействовано больше 200 человек и 70 единиц техники.

- В результате происшествия, пострадали четыре человека. Двое из них получили травмы легкой степени тяжести, еще двое – тяжелые, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. – Ими сейчас занимаются врачи и два психолога МЧС. На завалах были найдены тела троих погибших, их личность еще предстоит установить.

Между тем, областные власти уже пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших во время взрыва.

- Соответствующее поручение дано сотрудникам регионального министерства социальной политики и руководству Дзержинска, - рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин. – Что касается пострадавших, то трое из них сейчас находятся в больницах Дзержинска, а еще один доставлен в нижегородский ожоговый центр.

В работе по ликвидации последствий взрыва были задействованы больше 200 человек и 70 единиц техники.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К слову, в момент происшествия из руководства на заводе находился только главный инженер. Все остальные руководители были в командировке в Москве. Все они должны вернуться сегодня к вечеру. Из-за чего конкретно произошел взрыв, предстоит разбираться следственным органам. Однако представители завода уже дали первые комментарии.

- Взрыв произошел в том помещении, где производилась перегрузка устаревших противопехотных фугасных мин, - рассказал главный инженер завода им. Свердлова Михаил Лебедев. – Мы перегружали их в новые ящики, после чего отправляли на площадку уничтожения. В общей сложности, в этой партии насчитывалось 27 тысяч боеприпасов. Эта операция уже завершалась, сегодня должны были закончить. Однако произошла нештатная ситуация. Может быть, произошло какое-то внешнее воздействие, может быть пришло что-то не то. Хотя у всей этой партии была справка, что они безопасны и не представляют угрозы. Сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии, которым предстоит собрать разбросанные мины.