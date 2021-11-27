Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске.

- По предварительным данным, в одном из цехов предприятия произошло возгорание, в результате которого два человека получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, - пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливают все причины произошедшего. На месте происшествия работают прокурор г. Дзержинска и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.