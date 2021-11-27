Несколько взрывов произошло на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября

Несколько взрывов произошло на заводе Свердлова в Дзержинске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 27 ноября 2021 года, на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск произошло несколько взрывов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, происшествие произошло в субботу, 27 ноября, в Нижегородской области г. Дзержинск по адресу пр-кт Свердлова, 4.

По предварительным данным, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

- На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. Также поступила информация о пострадавших, - уточнили в ведомстве.

Общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров. На месте работают 56 человек и 15 единиц техники, среди них - 10 единиц техники и 45 человек личного состава МЧС.

- Угрозы для жизни жителей Дзержинска нет, - уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации регионального Минздрава, есть двое пострадавших, на месте работает бригада скорой медицинской помощи.

В настоящее время все обстоятельства происшедшего устанавливаются, информация уточняется.

Напомним, сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.