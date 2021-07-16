Взрыв прогремел на заводе Свердлова в Дзержинске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области сегодня, 16 июля, снова прогремел взрыв. ЧП произошло в цехе по производству ацетона. На этот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших. Первоначально сообщалось, что людей в здании не было. Затем данные обновились: три человека пострадали. О случившемся рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о разгерметизации ёмкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на заводе имени Свердлова поступило в дежурную часть в 17:45. Отмечено, что трёхэтажное кирпичное здание не пострадало. О характере травм пострадавших ничего пока не известно.

– С территории эвакуированы 7 человек. На месте работают пожарные подразделения МЧС России. По предварительной информации, угрозы населению нет, – обрадовали в пресс-службе МЧС региона.

Напомним, сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – не первый. 31 августа 2018 года на химическом предприятии уже случалось подобное, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.

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