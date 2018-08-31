Одна из пострадавших при взрыве в Дзержинске получила ожог 80 процентов тела
34-летняя женщина, пострадавшая при взрыве на заводе им. Свердлова в Дзержинске, получила ожоги 80% тела. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, реанимационная бригада везет работницу предприятия в Университет-скую клинику ПИМУ (Нижний Новгород). У нее ожоговый шок.
- Еще четверо пострадавших пока находятся в больнице Дзержинска. Подробности со-общим позднее, - заключил Никонов.
Напомним, по неофициальным данным, погибло четыре человека, пострадали 15 человек. Могут быть про-павшие без вести.
По факту происшествия на территории завода организована доследственная проверка. Предварительно 31 августа при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление.
Возле ближайших жилых домов уже проводятся лабораторные исследования воздуха.
Ликвидация последствий взрыва находится на личном контроле главы региона Глеба Никитина.