2018-08-31T14:21:06+03:00
Происшествия

Одна из пострадавших при взрыве в Дзержинске получила ожог 80 процентов тела

Реанимационная бригада везет женщину в Университетскую клинику ПИМУ
Анастасия НАЗАРОВА
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34-летняя женщина, пострадавшая при взрыве на заводе им. Свердлова в Дзержинске, получила ожоги 80% тела. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, реанимационная бригада везет работницу предприятия в Университет-скую клинику ПИМУ (Нижний Новгород). У нее ожоговый шок.

- Еще четверо пострадавших пока находятся в больнице Дзержинска. Подробности со-общим позднее, - заключил Никонов.

Напомним, по неофициальным данным, погибло четыре человека, пострадали 15 человек. Могут быть про-павшие без вести.

По факту происшествия на территории завода организована доследственная проверка. Предварительно 31 августа при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление.

Возле ближайших жилых домов уже проводятся лабораторные исследования воздуха.

Ликвидация последствий взрыва находится на личном контроле главы региона Глеба Никитина.

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