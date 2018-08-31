2018-08-31T12:18:37+03:00
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске

Есть также раненые и пропавшие без вести
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Три человека погибли при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Фото: пресс-служба завода имени СвердловаТри человека погибли при взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Фото: пресс-служба завода имени Свердлова
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Страшный взрыв прогремел на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске под Нижним Новгородом утром в пятницу, 31 августа 2018 года. Трагедия произошла во время утилизации боеприпасов в цеху, занимающемся утилизацией мин. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах Дзержинска.

По предварительным данным, три человека погибли, еще четыре человека ранены. Кроме того, есть пропавшие без вести – их число в настоящее время уточняется, на предприятии проводится перекличка, чтобы выяснить, находился ли в это время в цеху еще кто-то из сотрудников.

- Здание оцеплено, проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно, - сообщили в пресс-службе завода имени Свердлова.

В пресс-службе МЧС России по Нижегородской области на данный момент информации о происшествии нет.

Напомним, в начале июля 2018 года в нижегородских соцсетях также появилась информация о взрыве на заводе имени Свердлова, однако тогда пресс-служба завода заявила, что на предприятии просто рухнула стена в одном из неработающих зданий.

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