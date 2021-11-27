Уголовное дело возбудили по факту взрывов на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске 27 ноября

Уголовное дело возбудили по факту взрывов на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Так, по версии следствия, в субботу утром, 27 ноября, на территории ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» в Нижегородской области произошло возгорание. В результате пострадало два человека. Они доставлены в медицинские организации Дзержинска в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

- Следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, - уточнили правоохранительные органы.

В настоящее время следователи 1 отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления выехали на место происшествия.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске. Сейчас устанавливают все причины произошедшего.

Сегодняшний взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.