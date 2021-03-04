Убийство семьи в Нижнем Новгороде: почему садовник-мигрант зарезал семью, на которую работал много лет Фото: СОЦСЕТИ

Последний день зимы. Тихий воскресный вечер в Нижегородской области нарушила страшная весть – в небольшом поселке Кудьма на окраине областного центра обнаружили убитыми сразу четыре человека. Преступник расправился с целой семьей: сначала задушил 63-летнего пенсионера и его супругу, потом исполосовал ножом его дочь и убил шестилетнего внука. Чудом удалось выжить только 13-летней внучке, которая в этот момент находилась на занятиях по конному спорту. Окажись она дома, преступник не пощадил бы и ее. Тот, кто мог дать серьезный отпор убийце – отец детей – был в это время в командировке. Соседи ничего не заподозрили: ни шума, ни криков…

Перешагнув через трупы, убийца собрал все найденные ценности, деньги. Потом вызвал подельников-помощников. И уже через несколько часов они были за сотни километров от Кудьмы...

ПОСЕЛОК КОНТРАСТОВ

Таких сел по всей стране тысячи. Часть домов – деревенские, с огородами и сараями, разномастными заборами, печными трубами и курами в палисаднике. Чуть на отшибе – улица из новых коттетджей с добротными оградами, видеонаблюдением, иномарками в подземных гаражах и даже прислугой.

«Деревенские» даже не сразу поняли, не сразу поверили, что в одном из особняков случилась жуткая трагедия.

Страшная трагедия произошла в этом доме. Фото: Василий КРОТОВ

- Мы поняли, что произошло страшное, только когда всю улицу запрудили машины, - вспоминает житель одного из соседних домиков Евгений. – Тут была настоящая пробка – и полиция, и следователи, и скорые. Честно говоря, мы даже не знали, кто в том доме жил. Там же не подойдешь – вон какие заборища! Всюду камеры наблюдения, собаки лают. Мы с убитыми никогда не общались – видели только, как они на иномарках приезжали.

Первым тела погибших обнаружил сосед из ближайшего коттеджа. В эти дни глава семейства был в командировке. Дома оставались жена с детьми и теща с тестем. 13-летняя Лиза * не дозвонилась до мамы с тренировки, молчали телефоны и у бабушки с дедушкой. Перепуганная девочка набрала отцу. В дом попросили сходить соседа…

- Мужчина обнаружил тело ребенка и вызвал полицию, в двух дома на территории участка были найдены трупы двух женщин и мужчины, - сообщили позже следователи. Все они умерли в один час от удушья и ножевых ран.

САДОВНИК-ТИХОНЯ

Малаховых не знали в Кудьме, но семья была очень известна в нижнем Новгороде. 63-летний Анатолий Королев много лет возглавлял Нижегородскую дирекцию связи РЖД, его дочь Елена Малахова владела сетью цветочных салонов.

Елена была на редкость жизнерадостным и творческим человеком. Фото: СОЦСЕТИ

- Это была отличная семья, очень добрая и душевная, - вспоминают знакомые. - Елена была на редкость жизнерадостным и творческим человеком: увлекалась танцами, конным спортом, много путешествовала. Но главной ее страстью были цветы. Флористика для нее была не просто бизнес, а дело жизни, страсть. Цветы окружали ее на работе и дома.

Растила она их на участке загородного дома. И, конечно, для работы в большом саду ей нужны были помощники. Так в доме несколько лет назад появился 26-летний трудяга Шарофиддин Амиров из Узбекистана. Он помогал Малаховым строить дом, потом приводил в порядок участок, да так и остался. Работы в загородном доме всегда хватает, поселили его во флигеле во дворе, кормили, доверяли…

- Он приехал сюда на заработки, законно оформлен был. Сначала работал в местной пекарне неподалеку от поселка Кудьма. Но там у него возник конфликт с хозяином, и он вынужден был уйти, - вспоминают знакомые Шарофиддина. – А потом рассказал, что попал на работу к очень богатым людям. Тихий парень, по-русски плохо говорил. В местном магазинчике брал продукты в долг, но всегда возвращал. Правда, в последнее время он частенько вспоминал Родину. Дескать, надоело ему одному маяться, хочет вернуться домой и жениться.

…Погибшие не сопротивлялись, замки и двери были целы. Значит, убийца был им хорошо знаком. Первым, кого объявили в розыск по подозрению в жестокой расправе, стал садовник Амиров.

«ОНИ ЗАБРАЛИ МОЙ ПАСПОРТ»

Ориентировки на садовника и машину, на которой он мог скрыться вместе с помощниками, разлетелись по соседним регионам. Поймали его быстро. В десять вечера 28 февраля на трассе Владимирской области остановили «Фольксваген». В ней был Амиров. 53-летний ранее судимый за убийство, похищение человека и грабеж уроженец Армении и еще один помощник – 30-летний мигрант.

Убийца не пощадил даже шестилетнего малыша.

Куда он направлялся и зачем, садовник внятно объяснить так и не смог. С русским языком у него большие проблемы –со следователем он общался через переводчика.

- Они мне мало платили, - объяснил свою жестокость Шарофиддин уже в суде, когда ему выбирали меру пресечения. – Я хотел уехать, а они забрали у меня паспорт.

По словам работника, он не помнит, как убивал семью – якобы находился в состоянии аффекта. Так это или нет, смогут достоверно сказать только эксперты.

На следственном эксперименте она показал все жестокие детали убийства.

«Вот так она сидела, а я ее ножом», «схватил мальчика и держал за шею»… От этих показаний жутко даже бывалым оперативникам.

После расправы Амиров взломал сейф, где было около миллиона рублей и драгоценности. Цена четырех жизней…

- Главный мотив – не ограбление и не кража, - настаивает адвокат подозреваемого Ксения Лебедева, – Пока об истинных причинах убийства говорить рано.

Вероятно, защита будет развивать мысль, что мужчина был в состоянии аффекта, в нем долгие годы копилась ненависть к хозяевам, которые по его мнению относились к нему несправедливо. Якобы, чувствуя себя ущемленным, он и решился на убийство.

- У нас в Кудьме их полно, этих мигрантов. Особенно летом. Их много кто к себе в помощники нанимает, особенно богатые. Может, были какие-то споры у них из-за зарплаты, но зачем же убивать стариков, женщину, ребенка… - не могут понять причины такой жестокости сельчане.

На прощание с семьей пришли сотни людей. Похоронили их всех рядышком на местном кладбище недалеко от дома, где они были так счастливы….

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Среди мигрантов есть люди с разной психикой»

Сергей Малинин, полковник МВД в отставке:

- Об этом не принято говорить, но существует целая подпольная сеть по завозу гастарбайтеров. Далеко не все из них попадают в нашу страну легально. При этом никто не отслеживает, кто эти люди у себя на родине. Помню, как-то раз я общался с одним гастарбайтером. И он мне честно признался, что он у себя в Таджикистане был военным – воевал с афганцами в своем селении. Я сначала не поверил. А он мне в подробностях объяснил устройство БТР, автомата Калашникова и других орудий. Так что далеко не все из приезжающих простые строители и земледельцы. Именно поэтому так важно отслеживать, кто все-таки приезжает в нашу страну. Кроме того, важно учитывать особенности менталитета. Большинство из них приезжают сюда ради заработка. И когда не получается как следует заработать, начинают чувствовать себя ущемленными. Потом это и выливается в агрессию по отношению к своим нанимателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Собирался вернуться в Узбекистан и жениться»: Знакомые рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Нижнем Новгороде

Нижегородская область все еще не может прийти в себя после массового убийства в поселке Кудьма. Напомним, там 28 февраля была жестоко убита целая семья: 63-летний пенсионер, его супруга, невестка и шестилетний внук. Подозреваемым в совершении этого убийства оказался их работник, помогавший по дому. «Комсомолке» удалось разыскать его знакомых – никто из них и представить не мог, что он способен на убийство (подробности).

Садовник-гастарбайтер убил троих взрослых и шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде

Еще недавно дружная семья Малаховых отмечала шестилетие маленького Ромы*. За праздничным столом были бабушка, дедушка, родители и старшая сестра мальчика. Был и торт, и веселые аниматоры, и, конечно, красивые букеты, ведь мама именинника профессионально занималась флористикой, а цветы выращивали на участке их большого дома в поселке Кудьма Приокского района. Никто тогда и подумать не мог, что через неделю в живых из семьи останутся лишь отец и 14-летняя Лиза (подробности).

«Он у них давно работал»: Стали известны подробности массового убийства в Нижнем Новгороде

По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Садовник-гастарбайтер рассказал, почему убил целую семью в Нижнем Новгороде

Как признался в ходе судебного процесса сам подозреваемый, он не помнит сам момент убийства, так как находился в состоянии аффекта. Впрочем, так это или нет, смогут достоверно сказать только эксперты. (подробности)