«Он у них давно работал»: Подозреваемый в убийстве семьи в Нижнем Новгороде оказался их садовником

Сама Елена много лет занималась цветами. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне вся Нижегородская область была потрясена жутким убийством целой семьи в поселке Кудьма. Убийца сначала задушил двух пенсионеров – 63-летнего Анатолия и его супругу, а потом зарезали невестку и шестилетнего внука. Совсем недавно только семья отпраздновала день рождения малыша: с аниматорами, красивым большим тортом - все, как положено. Все это время убийца уже давно был поблизости.

- На самом деле это очень хорошая семья, абсолютно благополучная, - рассказали «Комсомолке» знакомые семьи. – Сама Елена занималась цветами, у нее целый цветочный салон. А парень этот у них работал на приусадебном участке, помогал выращивать цветы. У них вообще было много работников, он – один из них. Остальные просто помогали ему скрываться.

Дом Малаховых просто утопал в цветах. Фото: СОЦСЕТИ

По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог.

В массовой резне чудом удалось выжить только 13-летней дочери Елены – она в этот момент находилась на занятиях по конному спорту. Не оказалось дома и главы семейства – как раз за несколько дней до этого он уехал в командировку.

Сейчас подозреваемый в убийстве уже задержан. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Что стало мотивом убийства, сейчас выясняют следователи. Однако известно, что сразу после массовой резни убийца и его знакомые успели обчистить коттедж. А затем со всем награбленным бросились в бега. Задержать преступников смогли только спустя несколько часов во Владимирской области. Сейчас их уже доставили обратно в Нижний Новгород.

- 1 марта 26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из 4-х человек в поселке Кудьма, доставлен к следователям для допроса, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого. Он уже задержан. На месте происшествия продолжают работать следователи: изымаются вещественные доказательства, допрашиваются свидетели.

6-летний малыш только недавно отметил День рождения. Фото: СОЦСЕТИ

Сам коттедж сейчас опечатан. Местные жители стараются держаться подальше от страшного дома. Многие действительно не на шутку потрясены этой трагедией.

- Конечно, страшно! Особенно, когда сказали, что он сбежал. Мы всю ночь не спали, - рассказала соседка – Мы хоть и не знали этого убийцу, но перепугались очень сильно.

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