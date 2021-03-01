«Собирался вернуться в Узбекистан и жениться»: Знакомые рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородская область все еще не может прийти в себя после массового убийства в поселке Кудьма. Напомним, там 28 февраля была жестоко убита целая семья: 63-летний пенсионер, его супруга, невестка и шестилетний внук. Подозреваемым в совершении этого убийства оказался их работник, помогавший по дому. «Комсомолке» удалось разыскать его знакомых – никто из них и представить не мог, что он способен на убийство.

- Шарофиддин прожил в России много лет, - рассказала «Комсомолке» знакомая мужчины. – Кто у него остался в Узбекистане, он никогда особо не распространялся. Но говорил, что приехал сюда на заработки. Сначала он работал в местной пекарне неподалеку от поселка Кудьма. Но там у него возник конфликт с хозяином, и он вынужден был уйти.

В этом доме работники жили прямо у своих хозяев. Фото: Василий КРОТОВ

Как он вышел на семью Малаховых, теперь уже никто не помнит. Просто несколько лет назад он похвалился, что попал работать к очень богатым людям. Малаховы – действительно люди весьма состоятельные. Сама Елена – владелица цветочного салона, который приносил неплохой доход. Чем занимался ее супруг, никто доподлинно не знал. Но семья жила в большом коттедже, у семьи было несколько автомобилей.

- Чем там занимался Шарофиддин, он особенно не распространялся, - рассказывают знакомые. – Просто говорил, что помогает по хозяйству и живет прямо там. Честно говоря, он вообще мало рассказывал об этой семье.

В каких условиях жили там работники, остается только догадываться. Как рассказывают жители поселка, в этих богатых домах гастарбайтеров было пруд пруди. Периодически ими занималась полиция, но потом они снова возвращались. Сколько им платили их хозяева, работники тоже никогда не рассказывали. Но порой им даже приходилось брать продукты в долг.

- Бывало, что он просил записать ему покупки в долг, - рассказали в местном магазинчике. – У нас есть специальная тетрадь для «должников». Там вот он там бывал регулярно. Правда, всегда платил свои долги. В общем, как все – у нас так многие живут.

К слову, именно деньги считаются сейчас главным мотивом убийства. Сразу после зверской расправы убийца и его подельники ограбили дом. Точный список пропавших ценностей, сейчас выясняют следователи. Куда и зачем ему были нужны эти деньги, тоже разбираются. Однако, по словам знакомых, в скором времени он собирался уехать из страны.

- Он прожил здесь много лет – ни семьи, ни жены. В общем, один он был, - рассказывают знакомые. – И недавно он заговорил о возвращении на родину. Дескать, через месяц вернусь в Узбекистан и женюсь. А оно вон как все получилось!

К слову, все знакомые Шарофиддина потрясены случившимся не меньше местных жителей. Они даже представить не могли, что он может быть способен на такое.

Сама хозяйка занималась цветами, будучи владелицей собственного салона. Фото: СОЦСЕТИ

- Он всегда был очень тихим и спокойным – тише воды, ниже травы. У нас нет объяснений, как это могло случиться, - разводят они руками. – Из тех, что мухи не обидят. Либо он так умело притворялся, либо у него просто что-то случилось с головой. До сих пор не верится, что он мог такое совершить!

Как произошло это убийство, теперь выясняют следователи. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».