Среди жертв массового убийства в Кудьме оказался начальник Нижегородской дирекции связи РЖД

Анатолия Королева вместе с семьей жестоко убили в собственном доме 28 февраля. Фото: gudok.ru Фото: Василий КРОТОВ

Страшная трагедия, произошедшая в нижегородском поселке Кудьма, где накануне были убиты четверо человек, обрастает новыми подробностями. Так, стало известно, что среди жертв кровавой расправы оказался начальник Нижегородской дирекции связи ГЖД Анатолий Королев. Это «КП – Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе железной дороги.

«Анатолий Николаевич действительно наш сотрудник. ГЖД обязательно окажет помощь семье, в которой произошло горе», - заявили «Комсомолке» в компании.

В этом году Анатолию Королеву исполнилось бы 64 года. Он проработал в РЖД более 20 лет. Начинал в 2000 году главным инженером службы информатизации и связи Горьковской железной дороги, а в 2002-м стал главой службы. Спустя еще шесть лет, в 2008-м, занял пост начальника Нижегородской дирекции связи.

«Анатолий Николаевич хорошо знал эксплуатационную деятельность, умел грамотно руководить коллективом, пользовался огромным авторитетом среди коллег. Высокая степень личной ответственности за порученное дело позволяла надёжно работать вверенному предприятию в аварийных и нестандартных ситуациях, работать без браков», - вспоминают о нем коллеги.

Горьковская железная дорога выражает соболезнования родственникам погибшего Анатолия Королева.

«Его уход из жизни – это невосполнимая потеря. Разделяем горе и приносим наши соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Память о нём всегда будет в сердцах тех, кто его знал», - говорится в сообщении.

В тот день были убиты жена Анатолия Королева, его дочь и шестилетний внук. Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь Анатолия Королева, как и его жены, дочери и шестилетнего внука, оборвалась 28 февраля. С ними жестоко расправились, после чего ограбили дом.

«Подозреваемый напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил 41-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Гараж, в котором обнаружили тело Анатолия Королева. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Предполагаемым убийцей семьи называют 26-летнего Шарофиддина Амирова – гастарбайтера, который работал у семьи садовником. С ним были еще как минимум двое человек – они также задержаны.

Возбуждено уголовное дело, на месте преступления ведутся следственные действия.

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