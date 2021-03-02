Садовник-гастарбайтер рассказал, почему убил целую семью в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов

Жестокое убийство целой семьи в Нижнем Новгороде обрастает все новыми жуткими подробностями. Напомним, 28 февраля в своем доме в поселке Кудьма были найдены убитыми сразу четыре человека: двое пенсионеров, их дочь и шестилетний внук.

Подозрение сразу пало на 26-летнего садовника-гастарбайтера Шарофиддина Амирова, работавшего у них дома. Тем более, что сразу после убийства мужчина бросился в бега, прихватив с собой деньги и драгоценности из коттеджа. Задержать его удалось только спустя несколько часов – уже во Владимирской области. Вскоре его вернули в Нижний Новгород, где ему сегодня избрали меру пресечения. В ходе судебного заседания мужчина рассказал, почему решился на столь жестокое преступление.

Преступник не пощадил даже шестилетнего малыша. Фото: СОЦСЕТИ

- Они не платили мне обещанную зарплату, - приводят слова подозреваемого журналисты «Кстати». – Я хотел уехать, но они забрали у меня паспорт.

О том, что мужчина хотел вернуться на родину в Узбекистан, ранее «Комсомолке» рассказали знакомые подозреваемого. По их словам, они бы никогда не подумали, что он способен на убийство.

- Он прожил здесь много лет – ни семьи, ни жены. В общем, один он был, - рассказали знакомые. – И недавно он заговорил о возвращении на родину. Дескать, через месяц вернусь в Узбекистан и женюсь. А оно вон как все получилось!

Как признался в ходе судебного процесса сам подозреваемый, он не помнит сам момент убийства, так как находился в состоянии аффекта. Впрочем, так это или нет, смогут достоверно сказать только эксперты.

Тем временем, адвокат подозреваемого опровергла главную версию следствия – совершение убийства из корыстных побуждений.

- Сейчас пока рано делать какие-то выводы. Но это было не ограбление и не изнасилование, - заявила она. – Эти все вещи – не тот мотив.

В доме флориста Елены Малаховой он проработал много лет. Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, сказать, что деньги его не привлекали вовсе, тоже нельзя. В общей сложности, из дома Малахова он похитил ценности на сумму 1 миллион рублей. Сейчас расследование этого запутанного дела продолжается – по решению суда подозреваемый арестован пока на два месяца.

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