Фото с места убийства семьи в Нижнем Новгороде опубликовали следователи

Тот самый дом, где произошла кровавая расправа. Фото: Василий КРОТОВ

СК опубликовал фото с места убийства семьи в Нижнем Новгороде. Кадры сделаны в спальне во время работы криминалистов и в гараже, где был убит дедушка. По версии следствия, он был убит первым.

«Подозреваемый напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 6-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Первым убили дедушку - это произошло в гараже. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Зверское убийство четырех человек было совершено 28 февраля в поселке Кудьма Нижнего Новгорода. В убийстве подозревается 26-летний гастарбайтер Шарофиддин Амиров, который был подсобным рабочим и помогал семье по хозяйству.

Убийца хладнокровно расправился с четырьмя членами семьи, не пожалев даже 6-летнего ребенка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Судя по всему, это страшное преступление было совершено из корыстных побуждений. После убийства душегуб вынес из дома ценные вещи и крупную сумму денег. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, подозреваемый часто ссорился с хозяевами коттеджа из-за денег: парень считал, что ему слишком мало платят.

Следователи работают на месте преступления. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вместе с 26-летним гастарбайтером Шарофиддином Амировым были задержаны еще два человека - они пытались скрыться на машине после совершенного преступления. Их повязали вечером того же дня на трассе под Владимиром.

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По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплаты

Как говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).