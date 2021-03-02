«Украшения себе взял, а документы здесь оставил»: Садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью в Нижнем Новгороде

Садовник-гастарбайтер показал, как убивал семью в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается расследование массового убийства в поселке Кудьма. Напомним, там 28 февраля в одном из коттеджей были обнаружены тела четверых человек: двух пенсионеров, их невестки и шестилетнего внука. Подозрение сразу пало на садовника-гастарбайтера, который у них работал. Тем более что после убийства он сразу же бросился в бега. Задержать его удалось только спустя несколько часов во Владимирской области. В настоящее время он уже доставлен в Нижний Новгород, где с ним проводят следственные действия. Видео с места убийства семьи сегодня опубликовали следователи.

- Ранее данные показания обвиняемого или подозреваемого могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемыми событиями, - поясняет следователь права подозреваемому.

В ходе следственного эксперимента он показал, как убивал своих жертв. ФОТО: Следственный комитет России.

Из-за проблем с русским языком следственные действия приходится проводить при участии переводчика. Именно она подробно рассказывает, как происходило убийство. Сначала 26-летний гражданин Узбекистана показывает, как задушил одну из своих жертв, а потом – как наносил ножевые ранения самой Елене Малаховой.

Сегодня убийце пришлось вернуться на место преступления. Фото: Василий КРОТОВ

- Она сразу стояла, а я ножом ударил, - показал мужчина в ходе следственного эксперимента.

Как пояснила переводчик, после убийства он сначала вытащил все документы, потом деньги и золотые украшения.

Сразу после убийства мужчина забрал из дома деньги и драгоценности. ФОТО: Следственный комитет России

- Украшения себе взял, а документы здесь оставил, - рассказал мужчина.

Напомним, сразу после жестокого убийства мужчина бросился грабить коттедж. Точная сумма похищенного пока не называется. Однако именно это следователи считают главным мотивом убийства.

- Убийца действовал из корыстных побуждений, - накануне пояснили следователи. – Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

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