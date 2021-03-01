Садовник-гастарбайтер убил троих взрослых и шестилетнего мальчика в Нижнем Новгороде

Убийца жестоко расправился с семьей из четырех человек в поселке на окраине Нижнего Новгорода. Фото: Василий КРОТОВ

Еще недавно дружная семья Малаховых отмечала шестилетие маленького Ромы*. За праздничным столом были бабушка, дедушка, родители и старшая сестра мальчика. Был и торт, и веселые аниматоры, и, конечно, красивые букеты, ведь мама именинника профессионально занималась флористикой, а цветы выращивали на участке их большого дома в поселке Кудьма Приокского района. Никто тогда и подумать не мог, что через неделю в живых из семьи останутся лишь отец и 14-летняя Лиза*.

Тот самый дом, где произошла трагедия. Фото: Василий КРОТОВ

Не смогла дозвониться до мамы

В день трагедии 28 февраля Лиза, как обычно, уехала на тренировку - она занималась конным спортом. После занятий решила позвонить маме, но та не взяла трубку. Бабушка и дедушка тоже молчали. Девочка разволновалась и набрала отцу, который в это время был в командировке в Белгороде. В дом Малаховых попросили сходить соседа. То, что увидел мужчина, повергло в шок всю страну…

- На территории участка два дома, в одном из них обнаружены мертвыми 6-летний мальчик, его 64-летний дедушка и мать – 41-летняя женщина с ножевыми ранениями и признаками удушения. В другом доме найдено тело 67-летней женщины, ее также задушили, - сообщат позже правоохранители.

Еще совсем недавно никто и предположить не мог, что такое может произойти. Фото: соцсети

Поселок на окраине Нижнего Новгорода парализовало – здесь живут чуть больше двух тысяч человек, с семьей Малаховых никто близко не общался, но знали, что семья благополучная, состоятельная.

- Они приехали к нам в 1998 году, построили коттедж, богато жили, ни с кем из села особо не общались, - рассказал корреспонденту «КП – Нижний Новгород» местный житель. – У них вон забор каменный, камеры везде, охрана. Мы думали, ничего безопаснее быть не может…

Кто и почему решился на такое зверство? Чем безобидные старики, женщина и ребенок могли разозлить преступников? Подозреваемый в массовом убийстве появился сразу. Следователи объявили в розыск подсобного рабочего семьи Малаховых – 26-летнего жителя Узбекистана Шарофиддина Амирова.

Убитая женщина профессионально занималась цветами. Фото: соцсети

Был недоволен зарплатой?

В тот же день в десять часов вечера на трассе М -7 Судогодского района Владимирской области сотрудники ГИБДД задержали автомобиль «Фольксваген Пассат». На этом автомобиле, угнанном в Кудьме, пытался скрыться подозреваемый Амиров, а также его сообщники – уроженцы Армении – 53-летний Михаил Аванесов и 30-летний Армен Атабекян. Еще один подозреваемый – 31-летний Шомастон Темиров – мог скрыться в направлении города Владимира на автомобиле «Фольксваген».

- Все эти мужчины находились на территории России законно, были зарегистрированы на территории Нижегородской области, - уточнили правоохранители. – Аванесов был ранее судим за грабеж, Атабекян получил разрешение на жизнь и работу в нашей стране до 2022 года.

На следующий день 26-летнего предполагаемого убийцу уже допрашивали в следственном отделе Нижнего Новгорода.

В убийстве подозревается 26-летний гастарбайтер из Узбекистана. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

На видео, опубликованном следователями, лицо мужчины закрыто, на вид – обычный работяга, низкорослый, коренастый.

- Да мы видели его, он же несколько лет у Малаховых работал, коттедж им строить помогал, потом в саду трудился, - вспоминают жители Кудьмы. – Таких гастарбайтеров в богатых домах много. Этот парень даже жил у них там - в подсобке, наверное. Некоторое время назад миграционная служба проверяла таких работников в нашем поселке, но этот вернулся. Мы слышали, что работники недовольны зарплатой были. Этот парень мог поссориться с хозяевами из-за денег, мало ему стало, вот и решился на ограбление, а свидетелей решил убрать.

Не пощадил убийца даже шестилетнего мальчика. Фото: соцсети

Что стало истинной причиной массового убийства, какую роль сыграли сообщники Амирова, следователям еще предстоит выяснить. Известно лишь, что после того, как всех обителей особняка задушили и зарезали, из дома забрали ценные вещи и крупную сумму денег.

Сейчас в особняке работают следователи, им предстоит восстановить все детали зверского убийства семьи.

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*имена детей изменены

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По всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплаты

Как говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).

Фото с места убийства семьи в Нижнем Новгороде опубликовали следователи

СК опубликовал фото с места убийства семьи в Нижнем Новгороде. Кадры сделаны в спальне во время работы криминалистов и в гараже, где был убит дедушка. По версии следствия, он был убит первым (подробности).