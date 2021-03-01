Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплаты. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

26-летний рабочий Шарофиддин Амиров, которого подозревают в убийстве четырех человек в нижегородском поселке Кудьма, часто ссорился с хозяевами из-за денег. Молодой человек много лет работал в этой семье, но в последнее время считал, что его труд недостаточно хорошо оплачивается. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог.

Сейчас предполагаемого убийцу допрашивают следователи СК. Его вместе с тремя мужчинами вчера вечером задержали на трассе под Владимиром – они пытались скрыться на машине после совершенного зверства.

Страшные вести из поселка Кудьма на окраине Нижнего Новгорода вечером 28 февраля потрясли всю страну: там в одном из коттеджей было совершено массовое убийство четверых членов семьи. Душегубы зверски расправились с бабушкой, дедушкой, их невесткой и шестилетним внуком. Его 13-летней сестре чудом удалось остаться в живых, поскольку она в это время была на тренировке по конному спорту. Не оказалось дома и главы семейства – как раз за несколько дней до этого он уехал в командировку.

Что стало мотивом убийства, сейчас выясняют следователи. Однако известно, что сразу после массовой резни убийца и его знакомые успели обчистить коттедж. А затем со всем награбленным бросились в бега. Задержать преступников смогли только спустя несколько часов во Владимирской области.