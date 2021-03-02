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Суд арестовал гастарбайтера, обвиняемого в убийстве нижегородской семьи

26-летний рабочий из Узбекистана подозревается в убийстве четверых человек, включая шестилетнего ребенка
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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