Суд арестовал гастарбайтера, обвиняемого в убийстве нижегородской семьи

Московский районный суд избрал меру пресечения 26-летнему уроженцу Узбекистана Шарофиддину Амирову, обвиняемому в убийстве семьи в нижегородском поселке Кудьма. Подозреваемого арестовали на два месяца - до 22 апреля 2021 года, передает корреспондент \\"КП - Нижний Новгород\\" из суда.Напомним, душегуб жестоко расправился с шестилетним ребенком, его мамой, бабушкой и дедушкой. Трагедия произошла 28 февраля в коттедже на окраине Нижнего Новгорода. После кровавой расправы злоумышленник скрылся, забрав из дома ценности и крупную сумму денег. Подозреваемого задержали вечером того же дня на трассе под Владимиром – тот пытался скрыться.Предполагаемым убийцей называют 26-летнего гастарбайтера Шарофиддина Амирова, который долгое время работал в этой семье, помогая по хозяйству. С ним задержали еще двоих мужчин, которые помогали ему сбежать после совершенного зверства. Мотивом преступления следствие считает ограбление – перед тем, как скрыться, убийца забрал из дома крупную сумму денег и ценности.Сегодня в доме, где произошла трагедия, прошел первый следственный эксперимент с участием Амирова, в ходе которого он показал, как убивал своих жертв. Также он рассказал об украденных ценностях.Напомним, жертвой гастарбайтера стал начальник Нижегородской дирекции связи РЖД Анатолий Королев, его супруга, 41-летняя дочь и шестилетний внук. В живых остались лишь старшая внучка и зять. В момент расправы девочка была на тренировке по конному спорту, а глава семьи – в командировке в Белгороде.Ранее «Комсомолка» публиковала фото с места трагедии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Собирался вернуться в Узбекистан и жениться»: Знакомые рассказали о подозреваемом в массовом убийстве в Нижнем НовгородеНижегородская область все еще не может прийти в себя после массового убийства в поселке Кудьма. Напомним, там 28 февраля была жестоко убита целая семья: 63-летний пенсионер, его супруга, невестка и шестилетний внук. Подозреваемым в совершении этого убийства оказался их работник, помогавший по дому. «Комсомолке» удалось разыскать его знакомых – никто из них и представить не мог, что он способен на убийство (подробности).Садовник-гастарбайтер убил троих взрослых и шестилетнего мальчика в Нижнем НовгородеЕще недавно дружная семья Малаховых отмечала шестилетие маленького Ромы*. За праздничным столом были бабушка, дедушка, родители и старшая сестра мальчика. Был и торт, и веселые аниматоры, и, конечно, красивые букеты, ведь мама именинника профессионально занималась флористикой, а цветы выращивали на участке их большого дома в поселке Кудьма Приокского района. Никто тогда и подумать не мог, что через неделю в живых из семьи останутся лишь отец и 14-летняя Лиза (подробности).«Он у них давно работал»: Стали известны подробности массового убийства в Нижнем НовгородеПо всей вероятности, в семье ему доверяли. Он проработал у них много лет – сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).Разнорабочий, подозреваемый в убийстве семьи в Кудьме, часто ссорился с хозяевами из-за зарплатыКак говорят знакомые семьи Малаховых, парень работал у них много лет - сначала помогал на строительстве коттеджа, а потом остался работать садовником. Поэтому ожидать такой жестокости от давнего знакомого никто не мог (подробности).Начала раскручивать свой салон 10 лет назад: Коллеги рассказали, как убитая гастарбайтером Елена Малахова построила маленькую бизнес-империюОдной из жертв душегуба стала 41-летняя Елена Михайлова - красивая брюнетка с лучезарной улыбкой и искоркой в глазах. Она просто обожала своих детей и была влюблена в свою работу. У Елены в Нижнем Новгороде два салона декора и флористики (подробности).