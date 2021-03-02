Начала раскручивать свой салон 10 лет назад: Коллеги рассказали, как убитая гастарбайтером Елена Малахова построила маленькую бизнес-империю

Елена была влюблена в свою работу. Фото: соцсети

Страшная новость об убийстве целой семьи в нижегородском поселке Кудьма на днях потрясла всю страну. Убийца жестоко расправился с четырьмя членами семьи, не пожалел даже ребенка, которому на днях исполнилось шесть лет.

День рождения маленького Ромы* 23 февраля Малаховы, как обычно, отмечали дружной семьей. За праздничным столом были бабушка, дедушка, родители и старшая сестра мальчика. Был и торт, и веселые аниматоры, и, конечно, красивые букеты, ведь мама именинника Елена профессионально занималась флористикой. Никто тогда и подумать не мог, что через неделю в живых из семьи останутся лишь отец и 14-летняя Лиза*. В момент расправы девочка была на тренировке по конному спорту, а глава семьи – в командировке в Белгороде.

Дом Малаховых, где произошла трагедия. Фото: соцсети

Предполагаемым убийцей называют 26-летнего гастарбайтера из Узбекистана Шарофиддина Амирова, который долгое время работал в этой семье, помогая по хозяйству. С ним задержали еще двоих мужчин, которые помогали ему сбежать после совершенного зверства. Мотивом преступления следствие считает ограбление – перед тем, как скрыться, убийца забрал из дома крупную сумму денег и ценности.

Женщину убили вместе с ее шестилетним сыном. Фото: соцсети

Стоит ли говорить, каким шоком и потрясением стало произошедшее для родных, близких и коллег погибших, ведь все они были полны сил и строили планы на будущее.

Одной из жертв душегуба стала 41-летняя Елена Михайлова - красивая брюнетка с лучезарной улыбкой и искоркой в глазах. Она просто обожала своих детей и была влюблена в свою работу. У Елены в Нижнем Новгороде два салона декора и флористики.

Близкие вспоминают о ней как о жизнерадостном добром человеке. Фото: соцсети

«Она постоянно совершенствовалась, развивалась в профессиональном плане. Посещала всевозможные тематические ярмарки, фестивали, проходила курсы повышения квалификации. В ее салоны было приятно зайти – видно, что все до мелочей сделано с любовью», - рассказывают ее знакомые.

Елена любила создавать красоту. Фото: соцсети

В цветочный бизнес флорист Елена пришла 10 лет назад: первый салон открылся на проспекте Ленина 10 февраля 2011 года.

«Открывали его вдвоём с Мариной Казаковой на свой страх и риск, после флористических курсов, немного зная теорию и не имея практики. А впереди 14 февраля и 8 марта! Даже не верится, что мы были такие смелые! Нам не успели вовремя сделать рекламную вывеску, покупатели заходили к нам ради любопытства, узнать: «А что у вас тут?». И в этот день мы сделали очень хорошую выручку, и были очень удивлены этому!», - вспоминала Елена спустя годы.

Елена - творческая натура, говорят ее знакомые. Фото: соцсети

Однако дело пошло в гору, и спустя пять лет открылся второй салон – на этот раз в новом перспективном микрорайоне «Цветы». Красивый, большой, амбициозный. Елена была директором, но никогда не отстранялась от работы. Ее личная страничка «Вконтакте» сплошь в фотографиях цветов. Здесь она делилась результатами своей работы, успехами и достижениями.

Елена – творческая натура. С удовольствием занималась составлением букетов, композиций из природных материалов, украшала, декорировала, преображала. В свободное время любила танцевать.

Елена с детьми на отдыхе. Фото: соцсети

В интернете много восторженных отзывов о работе Елены как флориста. «Ты гений в своём деле!» «Ты умничка, с твоим трудолюбием, старанием и фантазией не могло быть иначе!», - пишут о ней.«Это отличная семья. Елена была замечательным, душевным и жизнерадостным человеком. Любила цветы и заниматься флористикой. Занималась танцами, и у неё это великолепно получалось», - вспоминает ее знакомая Татьяна Петухова.

Елена несла людям радость и делала их чуточку счастливее. Сколько бы еще добрых эмоций она могла подарить окружающим, не оборвись ее жизнь…

* - имена детей изменены.

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