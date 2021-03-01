Мотивом массового убийства в Нижнем Новгороде могло стать ограбление

В Нижнем Новгороде продолжается расследование дела по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Напомним, страшная трагедия произошла в посёлке Кудьма Приокского района накануне, 28 февраля: там в одном из коттеджей было убито четверо членов семьи.

Мотивом в совершении преступления могло стать ограбление, так как известно, что убийца похитил из дома крупную сумму денег и ценности.

- Подозреваемый из корыстных побуждений напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 6-летнего сына, - сообщили в следственном комитете.

В живых остались глава семьи, который в это время находился в командировке, а также его 14-летняя дочь, отсутствующая дома из-за занятий по конному спорту.

Преступники были задержаны спустя несколько часов на трассе под Владимиром. В настоящее время предполагаемый убийца - 26-летний гастарбайтер Шарофиддин Амиров и двое его знакомых, помогающие ему скрыться, доставлены на допрос.

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