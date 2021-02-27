Стало известно, что состояние молодой женщины, которую госпитализировали вчера после взрыва на Мещерском бульваре, стабилизировалось. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на нижегородское министерство здравоохранения.Пациентка пока остаётся в реанимации. За ней наблюдают врачи ожогового центра университетской клиники ПИМУ. Прошедшие исследования подтвердили, что полученные женщиной травмы не представляют угрозы для её жизни. В основном, все ожоги поверхностные.Ранее губернатор региона Глеб Никитин заявлял, что лечение пострадавшей находится на особом контроле.– Надеюсь, всё будет хорошо. Мы окажем помощь и ей, и её семье, – сказал глава Нижегородской области.Нижегородские власти заверили, что помощь получат все пострадавшие при взрыве на Мещерском бульваре.Прежде сообщалось, что двое из трёх госпитализированных были отравлены на амбулаторное лечение ещё вчера, после осмотра врачей. Их состояние не вызвало опасений у медиков. А молодую женщину доставили в ПИМУ с 35% ожогами тела, ушибами головы и резаной раной.Видео и фото с места ЧС мы публиковали ранее.Как выяснилось в ходе разбирательств, в подвале под суши-баром, где прогремел взрыв, работал магазин табака и курительных смесей. Владелец сети кафе \\"Самурай\\" заявил, что они – пострадавшая сторона. Взрыв произошёл не в кафе.По предварительным данным причиной взрыва стала утечка газа. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!