Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Власти окажут помощь пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре

Соответствующее поручение мэру Юрию Шалабаеву дал Глеб Никитин
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Власти окажут помощь пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре.

Власти окажут помощь пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Власти Нижнего Новгорода окажут помощь пострадавшим при взрыве пристроя к жилому дому на Мещерском бульваре. Соответствующее поручение мэру Юрию Шалабаеву дал глава региона Глеб Никитин.

«Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры», - сказал Юрий Шалабаев.

Взрыв в кафе «Самурай», пристроенном к дому №3/2 на Мещерском бульваре, произошел утром 26 февраля. Сейчас на месте происшествия работают спецслужб, также там находятся первые лица областной и городской администраций. Из 12-этажного дома эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Все они направлены в пункт временного размещения, развернутый в школе №41. С ними работают психологи МЧС.

По данным министерства, под завалами находятся люди. Сейчас спасатели пытаются извлечь женщину, зажатую обломками разрушенных стен. "Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.

ЧПВзрыв газа в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021