Власти окажут помощь пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Власти Нижнего Новгорода окажут помощь пострадавшим при взрыве пристроя к жилому дому на Мещерском бульваре. Соответствующее поручение мэру Юрию Шалабаеву дал глава региона Глеб Никитин.

«Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры», - сказал Юрий Шалабаев.

Взрыв в кафе «Самурай», пристроенном к дому №3/2 на Мещерском бульваре, произошел утром 26 февраля. Сейчас на месте происшествия работают спецслужб, также там находятся первые лица областной и городской администраций. Из 12-этажного дома эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Все они направлены в пункт временного размещения, развернутый в школе №41. С ними работают психологи МЧС.

По данным министерства, под завалами находятся люди. Сейчас спасатели пытаются извлечь женщину, зажатую обломками разрушенных стен. "Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.